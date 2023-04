сегодня



FEAR FACTORY в 4К



Видео полного выступления FEAR FACTORY в 4К, состоявшегося 15 апреля в Belasco theater, Los Angeles, California, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Shock

02. Edgecrusher

03. Disruptor

04. Dielectric

05. Powershifter

06. What Will Become?

07. Archetype

08. Demanufacture

09. Zero Signal

10. Replica







