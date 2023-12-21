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Fear Factory

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Новый вокалист FEAR FACTORY о том, как он попал в группу



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В недавнем интервью чешскому каналу Metalshop TV Milo Silvestro рассказал о том, как он стал новым вокалистом FEAR FACTORY:

«Это произошло совершенно случайно, потому что три года назад, незадолго до локдауна, COVID и прочей фигни, я выпустил кавер-версии нескольких песен из дебютного альбома [FEAR FACTORY] "Soul Of A New Machine". Это было сделано просто ради забавы. Я выложил их на YouTube, разместил их в паблике New Breed Of Fear Factory, который является самым большим фэн-сообществом FEAR FACTORY в соцсетях. И, к моему удивлению, Dino [Cazares, гитарист FEAR FACTORY] оказался на этой странице, прокомментировал мои видео и поставил лайк. А потом, если переместиться в следующий месяц, в Италии и почти во всей Европе начался локдаун, и я сделал ещё один кавер на "Resurrection", и потом на "Timelessness". И ему снова понравилось. Он снова прокомментировал. А на следующий день он прислал мне личное сообщение, и остальное уже история. Это как снежный ком, который постепенно превратился в то, чем он является сегодня.

Это было шокирующе в положительном смысле. Всё это было сюрреалистично, и до сих пор остаётся таковым. Но когда Dino впервые прислал мне личное сообщение, это действительно шокировало. Он сказал: "Мне нравятся твои каверы. Я хочу узнать о тебе немного больше. Могу ли я прислать тебе больше песен, чтобы ты записал их для меня?" И это, по сути, было началом прослушивания. Но он не говорил мне, что ему нужен певец. Всё это было вроде как в тайне, потому что тогда ещё продолжались судебные тяжбы. И я думаю, хотя Burton [С. Bell, вокалист FEAR FACTORY] ещё не покинул FEAR FACTORY, Dino чувствовал, что у Burt'a уже чемоданное настроение. Поэтому, когда в сентябре 2020 года Бёрт ушёл, Dino сказал мне: "Да, ты проходишь прослушивание в FEAR FACTORY". Я такой: "Какого чёрта?" Так что это и есть моя история прослушивания в FEAR FACTORY в двух словах».

По поводу того, что именно Dino заметил в его вокале, что выделило его на фоне всех остальных участников прослушивания, Milo сказал:

«Я бы сказал, что никогда не считал себя очень техничным певцом, хотя мне очень повезло, что моя мама — учитель пения, преподаватель по вокалу и профессиональная вокалистка. Она давала мне советы время от времени, но я не считаю себя сверхтехничным вокалистом. Я думаю, что когда дело доходит до пения, в FEAR FACTORY важнее ощущения и правильное звучание, правильный вокальный звук как для харш-вокала, так и для чистого. Потому что Бёрт имел своё звучание, и это было действительно уникально. И именно поэтому многие фанаты поначалу отнеслись к нему скептически, потому что он был уникален. Не самый техничный певец на Земле, но один из самых уникальных, это точно, и очень трудно воспроизвести этот вокальный стиль. Но благодаря моему — не знаю, ОКР или как это называется — я был настолько одержим его стилем, что... Не хочу себя хвалить, но я предполагаю, что впитал это вокальное звучание настолько, что Dino это заметил. И он сказал мне: "Из 300 парней со всего мира, которых я прослушивал, у тебя одного был правильный звук". Так что дело было не в выборах самого лучшего вокалиста из тех 300 с лишним парней, которых он прослушивал, а многие из них были просто великолепны. Я считаю, что дело было в правильном стиле. Думаю, причина в этом. Кроме того, я настолько одержим группой, что знаю почти все тексты песен. Не все, но, скажем так, девять из десяти, наверное. И каждую песню, которую он предлагал исполнить мне во время прослушивания, он включал инструментальную версию на своём телефоне, подключённом к колонкам: "А как насчёт этой? Как насчёт этой?" А я знал все тексты, потому что до этого момента был одержим FEAR FACTORY. И он был впечатлён. Он сказал: "Какого чёрта, чувак? Ты знаешь больше текстов FEAR FACTORY, чем я". И ещё я одержим тем, чтобы изучать всё, что связано с моими любимыми группами, например, интервью, какая у них любимая еда, шампунь — я такой парень. Так что я знал всю историю FEAR FACTORY. Что случилось в тот день с тем участником? Бла-бла-бла. И вот Dino говорит: "Ты не просто идеальный парень в плане вокала. У тебя есть стиль, ты знаешь все тексты, а ещё ты знаешь нашу историю. Словно ты всегда был нашим участником, как будто ты уже знаешь группу. Как будто ты был в составе всё это время, хотя, на самом деле, и не был вовсе". Так что я думаю, что это и есть причина, по которой я оказался в FEAR FACTORY».




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21 дек 2023
gravitgroove
Чему нас должны учить подобные истории и существование таких людей, как Дино? Тем, что с такими деловитыми и "хозяйственными" лучше не иметь дружбы и не доверять им, как это делают настоящие друзья, а держать их на дистанции чисто как партнеров по делу и всегда быть начеку, что тебя в любой момент могут слить в шлюзы, либо выбрать метод, когда ты сам убежишь и еще обляпанный грязью останешься.
Итальянцу спасибо, что слил компромат на своего босса.
А самому ему приготовиться.
21 дек 2023
M
MegBegb
gravitgroove, ну тут стоит вспомнить как его самого выпиздили из группы в первый раз, так что 1:1. Берт сам виноват мне кажется. Потом ведь с Кристианом и Раймондом ту же мандулу сотворил. Теперь вот в итоге сам пошел нахй)
21 дек 2023
ChatGPT
на архитипе фир фактория кончилас!!!!!!!1111!!!
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