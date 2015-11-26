16 апр 2021



Новое видео FEAR FACTORY



"Disruptor", новое видео группы FEAR FACTORY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Aggression Continuum", выходящего 18 июня на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. Recode



02. Disruptor



03. Aggression Continuum



04. Purity



05. Fuel Injected Suicide Machine



06. Collapse



07. Manufactured Hope



08. Cognitive Dissonance



09. Monolith



10. End Of Line





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