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Гитарист FEAR FACTORY : «Мне нечего сказать про новый альбом»



В ходе недавнего интервью с гитаристом FEAR FACTORY Dino Cazares'ом у него спросили, есть ли у группы планы относительно нового материала:



«У меня ничего нет. Мне было интересно, когда дойдёт очередь до этого вопроса, но мне нечего на него ответить... Люди меня спрашивают постоянно, но никакой информации на этот счёт у меня нет».















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