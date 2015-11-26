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Fear Factory

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17 апр 2019 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мне нечего сказать про новый альбом»

11 фев 2019 : 		 BURTON C. BELL рассказал о новом альбоме FEAR FACTORY

6 дек 2018 : 		 FEAR FACTORY завершили запись

26 июл 2018 : 		 Гитарист FEAR FACTORY и фронтмен DIE KRUPPS основали DIEKLUTE

16 сен 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Американская политика — просто катастрофа»

31 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о тех, кто вдохновил его на занятие музыкой

27 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

23 авг 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Политика — просто шутка»

23 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY о летних гастролях

22 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Играть сидя было довольно необычно»

16 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY планируют целиком исполнять "Obsolete"

16 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сел: видео

7 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY присядет на четыре концерта

5 июн 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY о последнем альбоме: "Мы хотели как лучше..."

16 май 2016 : 		 DINO CAZARES рассказал, как FEAR FACTORY создали своё уникальное звучание

13 апр 2016 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

30 мар 2016 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

23 мар 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «У нас по-прежнему есть страсть!»

9 мар 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: "Если выберут Трампа, я уеду в Австралию"

7 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления FEAR FACTORY

9 янв 2016 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 янв 2016 : 		 Новый эпизод от FEAR FACTORY

24 дек 2015 : 		 Вокалист FEAR FACTORY о событиях в Париже

17 дек 2015 : 		 Гитарист FEAR FACTORY об аварии

7 дек 2015 : 		 Новый эпизод от FEAR FACTORY

30 ноя 2015 : 		 FEAR FACTORY об аварии
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Гитарист FEAR FACTORY: «Мне нечего сказать про новый альбом»



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В ходе недавнего интервью с гитаристом FEAR FACTORY Dino Cazares'ом у него спросили, есть ли у группы планы относительно нового материала:

«У меня ничего нет. Мне было интересно, когда дойдёт очередь до этого вопроса, но мне нечего на него ответить... Люди меня спрашивают постоянно, но никакой информации на этот счёт у меня нет».



DINO CAZARES Has No Information To Share About New FEAR FACTORY Album




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kliops144


17 апр 2019, 12:00		Внезапно.


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