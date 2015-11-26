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FEAR FACTORY нашли вокалиста



Лидер FEAR FACTORY Dino Cazares сообщил, что нашли вокалиста:



«Для тех из вас, кто не знает, наш певец уволился после 30 лет работы, поэтому я искал нового вокалиста. И я впервые говорю вам, что я точно определился с одним человеком. Я пока не собираюсь раскрывать кто это — пока рано. Как только я закончу [играть с SOULFLY в качестве замещающего гитариста во время летнего тура по США], я вернусь в Лос-Анджелес, вернусь в студию, и я запишу несколько новых песен FEAR FACTORY с новым вокалистом, потому что я хотел бы представить его новой песней».



Отвечая на вопрос о своем предыдущем комментарии о том, что он не против нанять женщину-вокалиста для FEAR FACTORY, Dino ответил:



«Это правда. Я прослушивал несколько женщин, да. Но из этого ничего не вышло — не потому, что они были женщинами или что-то в этом роде. Потому что я хотел выбрать того, кто лучше всего подходит на эту позицию, а это оказался парень».







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