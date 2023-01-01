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*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 34
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Fear Factory

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Гитарист FEAR FACTORY о фанатах: «Мы знаем, что делаем их счастливыми»



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В новом интервью металлическому каналу Impact гитариста FEAR FACTORY Dino Cazares'a и вокалиста Milo Silvestro спросили о смысле жизни. Dino ответил:

«Ответ займёт много времени, но если говорить простыми словами, то это любовь, счастье, творчество и упорная работа».

Milo добавил:

«Я согласен с этим. Я бы сказал, что для меня это вопрос, который я задаю себе практически каждый день. Но я бы сказал, что смысл жизни для меня — это бесконечный поиск счастья в смысле не только энтузиазма и радости, но и спокойствия, что в наше время редкость, и возможность поделиться этим добром с людьми и сделать так, чтобы другим людям было хорошо, чему я сейчас учусь. Я всегда думал, что стремлюсь к этому, но сейчас, когда я играю в этой группе и вижу, как люди улыбаются и плачут от эмоций и счастья, потому что мы выходим на сцену, я замечаю, что не просто быть счастливым, а делиться счастьем с людьми и дарить счастье тем, кто в нём нуждается, — это, пожалуй, самое важное и конечная цель этого существования для меня».

Dino продолжил:

«И это и есть успех. Когда ты можешь использовать своё искусство для выражения добрых чувств, неважно, какие это чувства — грусть или счастье, потому что музыка — это эмоции. И да, люди очень рады, что мы здесь [на гастролях по Европе]. Люди очень рады, что мы исполняем эти песни и поём их так, как они звучат на альбоме. И люди говорят: "Вот это да!" — они потрясены. И это хорошее ощущение для обеих сторон. Это хорошее ощущение для них, а также для нас, потому что мы знаем, что делаем их счастливыми».




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