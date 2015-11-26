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Бывший вокалист FEAR FACTORY — о своём стиле



В рамках недавнего разговора Burton C. Bell на Facebook рассказал, к какому типу он относит свой вокал — к агрессивному или мелодичному:



«Для меня это всё... Это не предпочтение. Всё дело в том, чтобы вокально передать чувство, вокально передать момент и уловить те гармонии, которые я слышу в музыке, и попытаться воспроизвести их своим голосом. Хотите верьте, хотите нет, но я могу слышать гармонию в громоздких риффах — я слышу гармонию и слышу мелодии в своей голове. Теперь, когда я делаю тяжёлый голос, я не кричу, я вокализирую. Как пастор или проповедник, он громко и отчётливо говорит своим последователям о том, что он пытается страстно донести до них, и я делаю то же самое. Я не кричу — я излагаю послание страстно и как можно более кратко. И в зависимости от того, где я в данный момент нахожусь в песне или что гармония вытворяет, к чему призывает меня мелодия, именно это я и буду делать. Я люблю петь — я люблю гармонии, я люблю петь, я люблю тяжёлый вокал. Для меня это всё гармоники, и всё зависит от того, чего требует песня. И я буду делать и то, и другое до тех пор, пока смогу.



Когда я начинал, у меня не было никаких уроков вокала или [тренировок] вообще. Я делал то, что чувствовал; я делал то, что хотел вытащить из себя, высвободить. И единственное обучение, которое у меня было в самом начале, — это научиться дышать. То есть сила легких, сила диафрагмы были ключевыми. И я не думал о том, что мне придётся переключиться, это было просто так [щёлкает пальцами]. Я сделал это, не задумываясь. Я не знаю, как это объяснить. Это просто одна из подобных ситуаций. Это как щёлкнуть выключатель».







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