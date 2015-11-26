Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убр... 45
*Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн... 35
*Новая песня SCORPIONS 29
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 24
*Drum-cam от MUDVAYNE 20
[= ||| все новости группы



*

Fear Factory

*



19 янв 2022 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY — о своём стиле

30 дек 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «С оптимизмом смотрю в будущее»

12 ноя 2021 : 		 FEAR FACTORY выпустят сингл перед туром

29 сен 2021 : 		 Новый релиз FEAR FACTORY

23 сен 2021 : 		 Бывший басист FEAR FACTORY: «Надеюсь, Dino сохранит группу»

8 сен 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY вступился за Кортни Кардашьян

20 авг 2021 : 		 FEAR FACTORY нашли вокалиста

6 авг 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY рассказал забавный случай, связанный с IRON MAIDEN

16 июл 2021 : 		 Обучающее видео FEAR FACTORY

5 июл 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Многие металхэды стали консервативными»

25 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Альбом "Demanufacture" выдержал испытание временем»

25 июн 2021 : 		 Песнь бывшего из FEAR FACTORY

21 июн 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

16 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY полон оптимизма

15 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о встрече с Дано Плато

22 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY хочет пообтереться с новым вокалистом

20 май 2021 : 		 DINO CAZARES о возможности воссоединения классического состава FEAR FACTORY

16 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о том, чего он ждёт от нового вокалиста

14 май 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY

13 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»

12 май 2021 : 		 DINO CAZARES исполняет новую песню FEAR FACTORY

7 май 2021 : 		 DINO CAZARES — о новом вокалисте FEAR FACTORY: «Хочу дать шанс новичку»

6 май 2021 : 		 Сказ о том, как гитарист FEAR FACTORY накормил лидера MEGADETH и попал впросак

29 апр 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сказал, что JAMES HETFIELD повлиял на его манеру игры

21 апр 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «К стойке нашёл талант!»

16 апр 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший вокалист FEAR FACTORY — о своём стиле



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего разговора Burton C. Bell на Facebook рассказал, к какому типу он относит свой вокал — к агрессивному или мелодичному:

«Для меня это всё... Это не предпочтение. Всё дело в том, чтобы вокально передать чувство, вокально передать момент и уловить те гармонии, которые я слышу в музыке, и попытаться воспроизвести их своим голосом. Хотите верьте, хотите нет, но я могу слышать гармонию в громоздких риффах — я слышу гармонию и слышу мелодии в своей голове. Теперь, когда я делаю тяжёлый голос, я не кричу, я вокализирую. Как пастор или проповедник, он громко и отчётливо говорит своим последователям о том, что он пытается страстно донести до них, и я делаю то же самое. Я не кричу — я излагаю послание страстно и как можно более кратко. И в зависимости от того, где я в данный момент нахожусь в песне или что гармония вытворяет, к чему призывает меня мелодия, именно это я и буду делать. Я люблю петь — я люблю гармонии, я люблю петь, я люблю тяжёлый вокал. Для меня это всё гармоники, и всё зависит от того, чего требует песня. И я буду делать и то, и другое до тех пор, пока смогу.

Когда я начинал, у меня не было никаких уроков вокала или [тренировок] вообще. Я делал то, что чувствовал; я делал то, что хотел вытащить из себя, высвободить. И единственное обучение, которое у меня было в самом начале, — это научиться дышать. То есть сила легких, сила диафрагмы были ключевыми. И я не думал о том, что мне придётся переключиться, это было просто так [щёлкает пальцами]. Я сделал это, не задумываясь. Я не знаю, как это объяснить. Это просто одна из подобных ситуаций. Это как щёлкнуть выключатель».

Ex-FEAR FACTORY Frontman BURTON C. BELL On His Singing Style:



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


19 янв 2022, 15:42		Уже близки учителя уроков по вокалу, скоро войдут в студию нашего любимого шоу


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 822

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом