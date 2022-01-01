27 фев 2022



Новый вокалист FEAR FACTORY из Италии?



Бывший вокалист NIGHTRAGE Antony Hämäläinen, не попавший в состав FEAR FACTORY, утверждает, что знает, кто будет петь в группе:



«Я знаю, кто это будет. Так что я уже знаю, как и что. Но это не я. В том-то и дело, что я знаю, что это не я. В этом и состоит мое разочарование. Я знаю, что это не я».



На вопрос о личности нового вокалиста FEAR FACTORY, он ответил:



«Я скажу так: это человек из Италии. И там была девушка [которая тоже участвовала в прослушивании, но не получила контракт]. Эти слухи правдивы. Люди узнают, кто это. Она играет в группе с кем-то, кто является известным продюсером/музыкантом. Я не буду говорить, кто это, потому что это нечестно.



Но я чувствую — я так вот все воспринимаю: итальянец, который получил эту работу... я считаю, что есть люди, которые лучше нас обоих. Я так думаю. Но я верю, что есть люди, которые были лучше, чем этот человек или я, из тех, кого я слышал. И я думаю, может быть, потому что у них нет гастрольного опыта, и то, что они просто люди с YouTube, может быть, в этом и есть причина, почему [их не выбрали]. Но там было несколько действительно хороших участников — лучше, чем то, что сделал я.



Надеюсь, людям понравится то, что я сделал — это круто, если понравится, — но там было несколько действительно хороших, мать их, вариантов. Если чувак из Италии окажется тем самым чуваком, то ладно, это круто».

























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