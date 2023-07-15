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*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
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Fear Factory

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15 июл 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY о поборах на площадках

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|||| 15 июл 2023

Лидер FEAR FACTORY о поборах на площадках



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Dino Cazares в интервью The Razor's Edge обсудил возросшие цены на гастроли:

«Это все так же, как и в других областях жизни. Любой человек, у которого есть нормальная работа, по-прежнему получает 10 баксов в час, но арендная плата выросла, страховка выросла, цены на продукты выросли, цены на бензин выросли, а зарплата осталась прежней. Примерно так же обстоят дела и с группами. Промоутеры готовы платить вам только определенную сумму, но все остальное подорожало. Теперь владельцы клубов и промоутеры берут долю с вашего товара, так что артистам становится все труднее и труднее выживать».

Отвечая на вопрос о том, становятся ли отчисления промоутеров с артистов за товар все больше и больше, чем в прошлом, Dino ответил следующее:

«Да. В этом и заключается проблема, ведь она становится все более и более значительной. Конечно, всегда существовал процент, который вы должны отдавать площадкам. Так уж сложилось. Процент с мерча — мы говорим о проценте с мерча. Но, к сожалению, он становится все выше и выше. Так что, как это ни прискорбно, платить за это приходится фэнам, потому что как только процент за мерч станет выше, чем берут площадки, тогда нужно будет поднимать цены на футболки. Это неизбежно, и это прискорбно, [но] так происходит».

Когда интервьюер заметил, что артисты не получают никакой доли от алкоголя, который продается в местах их выступлений, Dino ответил:

«Дело не только в промоутерах и клубных площадках, но и в билетных агентствах. Все это большая проблема. Это не какая-то одна составляющая — это все сразу. И вы правы — мы вообще не получаем никакого процента от алкоголя. Но я слышал, что один артист так делал, и это был Axl Rose. Axl Rose устраивал концерты GUNS N' ROSES на стадионах — на футбольных и бейсбольных стадионах — на которых собиралось по 40, 50 тысяч человек, но он при этом говорил: "Если вы хотите видеть GUNS N' ROSES на своем стадионе, вам придется отдать мне процент от продажи алкоголя", и ходили слухи, что он получал часть от продажи этой продукции, что очень круто. Что, вероятно, равнялось тому, что [промоутеры] получают с мерча. Но не так много артистов в моем жанре имеют такую власть, если вообще имеют».




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15 июл 2023
gravitgroove
А что, если вдруг перестанут покупать, не отключат ли "газ"?

просмотров: 392

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