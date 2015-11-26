DINO CAZARES о возможности воссоединения классического состава FEAR FACTORY
В рамках недавней беседы с гитаристом FEAR FACTORY, у DINO CAZARES спросили, возможно ли воссоединение классического состава группы при должном финансировании:
«Да, но это не значит, что все продлится долго. Во-первых, вы пытаетесь собрать вместе четырех парней, которые не любят друг друга. За любую сумму денег это не значит что все продлится долго. Может и тура целиком не получится, так о чем беспокоиться? Слишком много багажа у всех...»
father
for example
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