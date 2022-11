сегодня



Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!»



В рамках недавней беседы лидер FEAR FACTORY Dino Cazares ответил на вопрос, как появление нового вокалиста отразится на сет-листе:



«Мы обязательно включим в сет-лист нашу самую популярную песню "Linchpin"; мы наконец-то сможем включить её в сет-лист. И мы сможем исполнить много таких песен, которые мы давно не исполняли. У [нового вокалиста] потрясающий голос, что, безусловно, открывает нам двери для того, чтобы мы могли выбирать любую песню и добавлять её в сет-лист.



Когда мы будем выступать в туре со STATIC-X, у нас будет всего 50 минут, поэтому мы постараемся втиснуть в них как можно больше из нашего каталога — по крайней мере, по две песни или по одной главной песне из каждого альбома. Конечно, нельзя исполнять "Shock" без "Edgecrusher". Невозможно исполнить "Demanufacture" без "Replica". "What Will Become?" и "Linchpin" из эпохи "Digimortal". Так что нам есть из чего выбирать — "Poweshifter", "Dielectric" — там много песен. Так что мы попытаемся втиснуть их все и постараемся не так много говорить, просто чтобы мы успели исполнить ещё одну песню».







