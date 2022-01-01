Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер Дэн Маккаферти 53
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 23
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
*OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH» 11
*DEEP PURPLE в Польше 10
*Новое видео OBITUARY 10
*ROSS THE BOSS назвал своё увольнение из MANOWAR большой ошиб... 9
*JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Дэн Маккаферти 53
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 23
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
[= ||| все новости группы



*

Fear Factory

*



15 ноя 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!»

8 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY начнут запись зимой

1 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY готовят альбом

31 окт 2022 : 		 Ремикс от FEAR FACTORY

13 сен 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Имя вокалиста назову зимой»

4 сен 2022 : 		 Ремикс от FEAR FACTORY

30 авг 2022 : 		 DINO CAZARES троллит троллей

18 авг 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!»

14 июл 2022 : 		 Ремиксы от FEAR FACTORY осенью

25 апр 2022 : 		 BURTON C. BELL: «Уйти из FEAR FACTORY было нелегко»

24 апр 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?»

27 фев 2022 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY из Италии?

19 янв 2022 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY — о своём стиле

30 дек 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «С оптимизмом смотрю в будущее»

12 ноя 2021 : 		 FEAR FACTORY выпустят сингл перед туром

29 сен 2021 : 		 Новый релиз FEAR FACTORY

23 сен 2021 : 		 Бывший басист FEAR FACTORY: «Надеюсь, Dino сохранит группу»

8 сен 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY вступился за Кортни Кардашьян

20 авг 2021 : 		 FEAR FACTORY нашли вокалиста

6 авг 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY рассказал забавный случай, связанный с IRON MAIDEN

16 июл 2021 : 		 Обучающее видео FEAR FACTORY

5 июл 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Многие металхэды стали консервативными»

25 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Альбом "Demanufacture" выдержал испытание временем»

25 июн 2021 : 		 Песнь бывшего из FEAR FACTORY

21 июн 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

16 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY полон оптимизма
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!»



zoom
В рамках недавней беседы лидер FEAR FACTORY Dino Cazares ответил на вопрос, как появление нового вокалиста отразится на сет-листе:

«Мы обязательно включим в сет-лист нашу самую популярную песню "Linchpin"; мы наконец-то сможем включить её в сет-лист. И мы сможем исполнить много таких песен, которые мы давно не исполняли. У [нового вокалиста] потрясающий голос, что, безусловно, открывает нам двери для того, чтобы мы могли выбирать любую песню и добавлять её в сет-лист.

Когда мы будем выступать в туре со STATIC-X, у нас будет всего 50 минут, поэтому мы постараемся втиснуть в них как можно больше из нашего каталога — по крайней мере, по две песни или по одной главной песне из каждого альбома. Конечно, нельзя исполнять "Shock" без "Edgecrusher". Невозможно исполнить "Demanufacture" без "Replica". "What Will Become?" и "Linchpin" из эпохи "Digimortal". Так что нам есть из чего выбирать — "Poweshifter", "Dielectric" — там много песен. Так что мы попытаемся втиснуть их все и постараемся не так много говорить, просто чтобы мы успели исполнить ещё одну песню».




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 214

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом