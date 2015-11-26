Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Небольшие изменения на DARKSIDE.ru 145
*Лидер BEHEMOTH о смерти американского проповедника 78
*На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет примене... 45
*CHRIS HOLMES об альбоме W.A.S.P. "Kill.F**k.Die": «Это какая... 24
*Барабанщик ACCEPT об уходе басиста 20
[= ||| все новости группы



*

Fear Factory

*



6 дек 2018 : 		 FEAR FACTORY завершили запись

26 июл 2018 : 		 Гитарист FEAR FACTORY и фронтмен DIE KRUPPS основали DIEKLUTE

16 сен 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Американская политика — просто катастрофа»

31 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о тех, кто вдохновил его на занятие музыкой

27 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

23 авг 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Политика — просто шутка»

23 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY о летних гастролях

22 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Играть сидя было довольно необычно»

16 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY планируют целиком исполнять "Obsolete"

16 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сел: видео

7 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY присядет на четыре концерта

5 июн 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY о последнем альбоме: "Мы хотели как лучше..."

16 май 2016 : 		 DINO CAZARES рассказал, как FEAR FACTORY создали своё уникальное звучание

13 апр 2016 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

30 мар 2016 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

23 мар 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «У нас по-прежнему есть страсть!»

9 мар 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: "Если выберут Трампа, я уеду в Австралию"

7 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления FEAR FACTORY

9 янв 2016 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 янв 2016 : 		 Новый эпизод от FEAR FACTORY

24 дек 2015 : 		 Вокалист FEAR FACTORY о событиях в Париже

17 дек 2015 : 		 Гитарист FEAR FACTORY об аварии

7 дек 2015 : 		 Новый эпизод от FEAR FACTORY

30 ноя 2015 : 		 FEAR FACTORY об аварии

25 ноя 2015 : 		 FEAR FACTORY попали в аварию

25 ноя 2015 : 		 FEAR FACTORY почтили память погибших в Париже
Показать далее
| - |
|||| сегодня

FEAR FACTORY завершили запись



*
zoom
*
* *
FEAR FACTORY завершили работу над альбомом — об этом рассказал вокалист группы, Burton C. Bell в ходе разговора с M.I.R.P.:

«У меня только что была очень успешная акция на PledgeMusic, мы достигли поставленной нами цели с ASCENSION OF THE WATCHERS. Так что в январе начнём запись нового альбома, специально поедем для этого в Уэльс. Это будет наша вторая пластинка — и первая за десять лет. Так что я сейчас работаю над этим. John Bechdel [KILLING JOKE, PRONG, FEAR FACTORY, MINISTRY] также принимает участие в процессе. Я работаю с Jayce'ом Lewis'ом, британским артистом, который очень, очень талантлив. Он ближе по духу к Гэри Ньюману. Он невероятно одарён. Есть и ещё музыканты, например Mark Thwaite из THE MISSION UK, сейчас он ездит в турне с BAUHAUS. Будут и другие, но сейчас все силы брошены на ASCENSION OF THE WATCHERS. FEAR FACTORY также закончили пластинку. Всё уже отправлено на лейбл. Мы ждём, когда будут утрясены все технические моменты. И новый альбом выйдет в следующем году».



FEAR FACTORY Has Completed New Studio Album, Says BURTON C. BELL




Like!+6Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 665

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Delain Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом