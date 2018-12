сегодня



FEAR FACTORY завершили запись



FEAR FACTORY завершили работу над альбомом — об этом рассказал вокалист группы, Burton C. Bell в ходе разговора с M.I.R.P.:



«У меня только что была очень успешная акция на PledgeMusic, мы достигли поставленной нами цели с ASCENSION OF THE WATCHERS. Так что в январе начнём запись нового альбома, специально поедем для этого в Уэльс. Это будет наша вторая пластинка — и первая за десять лет. Так что я сейчас работаю над этим. John Bechdel [KILLING JOKE, PRONG, FEAR FACTORY, MINISTRY] также принимает участие в процессе. Я работаю с Jayce'ом Lewis'ом, британским артистом, который очень, очень талантлив. Он ближе по духу к Гэри Ньюману. Он невероятно одарён. Есть и ещё музыканты, например Mark Thwaite из THE MISSION UK, сейчас он ездит в турне с BAUHAUS. Будут и другие, но сейчас все силы брошены на ASCENSION OF THE WATCHERS. FEAR FACTORY также закончили пластинку. Всё уже отправлено на лейбл. Мы ждём, когда будут утрясены все технические моменты. И новый альбом выйдет в следующем году».















