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Fear Factory

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10 окт 2020 : 		 BURTON C. BELL: «Хватит с меня FEAR FACTORY»

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29 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL покинул FEAR FACTORY

25 сен 2020 : 		 Репортаж из студии FEAR FACTORY

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5 май 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY в карантинном видео SKUMLOVE

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11 фев 2019 : 		 BURTON C. BELL рассказал о новом альбоме FEAR FACTORY

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23 авг 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Политика — просто шутка»

23 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY о летних гастролях
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BURTON C. BELL: «Хватит с меня FEAR FACTORY»



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BURTON C. BELL в недавнем интервью для Kerrang! ответил на вопрос, обдумывал ли он решение покинуть группу, или всё случилось спонтанно:

«Да, у меня уже какое-то время была эта мысль. Эти суды просто высосали из меня все соки. Эго. Жадность. Не участников группы, а адвокатов. Я просто потерял интерес и любовь ко всему этому.

Последние два года я работал над пластинкой THE WATCHERS, работал с теми, кому могу доверять и кого люблю, и с теми, с кем могу найти музыкальную нишу, чтобы двигаться вперёд. Тут много сюрпризов, у меня вообще за последние четыре года было много сюрпризов.

С FF постоянно было: "Что?! Есть свой предел" И я считаю, что тридцать лет — это хороший срок. Все альбомы, что я с ними записал, всегда будут. Я всегда буду их частью. Я просто почувствовал, что для меня настал момент двигаться дальше».

На вопрос о том, есть ли шансы на возобновление сотрудничества с FF, Bell ответил:

«С меня хватит. Я не говорил с Dino [Cazares'ом, гитаристом] три года. Я не общался с Raymond'ом [Herrera, барабанщиком] и Christian'ом [Olde Wolbers'ом, басистом] ещё больше, и у меня нет никакого желания. Я просто иду дальше».

BURTON C. BELL Says He Is



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Kliops144


10 окт 2020, 14:38		Это ж насколько плохи взаимоотношения, чтобы три года даже не разговаривать между собой. На такой водичке каши не сваришь.

BlackHat


10 окт 2020, 15:12		FF не существовала 30 лет. Эта группа всегда существовала циклично. Не один раз FF распадались и потом снова собирались.

father


10 окт 2020, 15:36		BlackHat, ну по сути так и было, просто всегда связующим звеном был Бёртон, а сейчас без него Казарес всё превратит во второй Divine Heresy

industrialist


10 окт 2020, 16:46		Тут он конкретео остервенел... теперь лет через 10 реюнион в лучшем случае... но обломал ссучонок жестоко

Exceptional


10 окт 2020, 17:02		>>>Казарес всё превратит во второй Divine Heresy

Как будто это плохо


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