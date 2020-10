сегодня



BURTON C. BELL: «Хватит с меня FEAR FACTORY »



BURTON C. BELL в недавнем интервью для Kerrang! ответил на вопрос, обдумывал ли он решение покинуть группу, или всё случилось спонтанно:



«Да, у меня уже какое-то время была эта мысль. Эти суды просто высосали из меня все соки. Эго. Жадность. Не участников группы, а адвокатов. Я просто потерял интерес и любовь ко всему этому.



Последние два года я работал над пластинкой THE WATCHERS, работал с теми, кому могу доверять и кого люблю, и с теми, с кем могу найти музыкальную нишу, чтобы двигаться вперёд. Тут много сюрпризов, у меня вообще за последние четыре года было много сюрпризов.



С FF постоянно было: "Что?! Есть свой предел" И я считаю, что тридцать лет — это хороший срок. Все альбомы, что я с ними записал, всегда будут. Я всегда буду их частью. Я просто почувствовал, что для меня настал момент двигаться дальше».



На вопрос о том, есть ли шансы на возобновление сотрудничества с FF, Bell ответил:



«С меня хватит. Я не говорил с Dino [Cazares'ом, гитаристом] три года. Я не общался с Raymond'ом [Herrera, барабанщиком] и Christian'ом [Olde Wolbers'ом, басистом] ещё больше, и у меня нет никакого желания. Я просто иду дальше».







