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*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 58
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Fear Factory

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|||| 27 дек 2023

Вокалист FEAR FACTORY: «Никто из нас не пьет до потери пульса!»



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В рамках нового интервью TellUs Rock у Milo Silvestro спросили, какие у него ощущения от тура с FEAR FACTORY и много ли вечеринок «по ходу действа», на что он ответил:

«Я могу сказать по собственному опыту, который... Я не любитель вечеринок. Мне нравится тусоваться, общаться с людьми. Я могу показаться застенчивым человеком, но когда я чувствую себя комфортно с кем-то, я люблю много говорить. Так что я люблю поговорить. Я не увлекаюсь алкоголем, но просто пью все подряд, просто болтаюсь в автобусе после шоу. Я вообще не увлекаюсь наркотиками или алкоголем, так что я не такая уж рок-звезда... Наш барабанщик Pete [Webber] увлекается жевательными мишками... [Смеется] Pete, наш барабанщик, он также работал барменом, так что иногда в наши выходные дни он приносит нам маргариту с халапеньо, которую любит Dino. Я практически никогда в жизни не напивался настолько сильно, потому что не люблю алкоголь. Поэтому, когда он делает нам "Маргариту", я прошу легкую, чтобы все же присоединиться к вечеринке. У меня был небольшой кислотный рефлюкс, который алкоголь не улучшал. А кислота плохо влияет на голос, поэтому я стараюсь держаться от нее подальше.

Но, да, еще одна причина, по которой мне нравится наш лагерь и атмосфера группы в целом, заключается в том, что никто не принимает наркотики. И никто не нажирается до потери сознания. Это просто веселые тусовки, веселые посиделки — может быть, несколько бутылок пива и все такое, но это не то, чтобы нажраться и отрубиться на полу».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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27 дек 2023
Gustaff
Так это хуйня, а не тусовки. Поэтому да, какие там рок-звезды)
27 дек 2023
Kliops144
"Я не увлекаюсь алкоголем, но просто пью все подряд"

Ыыыы, браток на верном пути!
Like!2
27 дек 2023
father
Тогда он не совсем правильно косплеит Бэлла:)

просмотров: 365

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