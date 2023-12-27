27 дек 2023



Вокалист FEAR FACTORY: «Никто из нас не пьет до потери пульса!»



В рамках нового интервью TellUs Rock у Milo Silvestro спросили, какие у него ощущения от тура с FEAR FACTORY и много ли вечеринок «по ходу действа», на что он ответил:



«Я могу сказать по собственному опыту, который... Я не любитель вечеринок. Мне нравится тусоваться, общаться с людьми. Я могу показаться застенчивым человеком, но когда я чувствую себя комфортно с кем-то, я люблю много говорить. Так что я люблю поговорить. Я не увлекаюсь алкоголем, но просто пью все подряд, просто болтаюсь в автобусе после шоу. Я вообще не увлекаюсь наркотиками или алкоголем, так что я не такая уж рок-звезда... Наш барабанщик Pete [Webber] увлекается жевательными мишками... [Смеется] Pete, наш барабанщик, он также работал барменом, так что иногда в наши выходные дни он приносит нам маргариту с халапеньо, которую любит Dino. Я практически никогда в жизни не напивался настолько сильно, потому что не люблю алкоголь. Поэтому, когда он делает нам "Маргариту", я прошу легкую, чтобы все же присоединиться к вечеринке. У меня был небольшой кислотный рефлюкс, который алкоголь не улучшал. А кислота плохо влияет на голос, поэтому я стараюсь держаться от нее подальше.



Но, да, еще одна причина, по которой мне нравится наш лагерь и атмосфера группы в целом, заключается в том, что никто не принимает наркотики. И никто не нажирается до потери сознания. Это просто веселые тусовки, веселые посиделки — может быть, несколько бутылок пива и все такое, но это не то, чтобы нажраться и отрубиться на полу».







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