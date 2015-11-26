25 июн 2021



Гитарист FEAR FACTORY : «Альбом "Demanufacture" выдержал испытание временем»



В новом интервью Cuartel Del Metal гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares рассказал о втором альбоме группы, носящем название "Demanufacture", 25-летие которого отмечалось в 2020 году. На вопрос о том, какой была первоначальная реакция на альбом со стороны фанатов и критиков, Dino ответил:



«Некоторые люди не верили, что всё настоящее. Некоторые думали, что это электронные барабаны — запрограммированные ударные. Некоторые люди думали, что мои гитары были семплированы. Поскольку это была такая плотная запись, она в некотором смысле звучала механически, поэтому люди думали, что она ненастоящая. Я был очень счастлив, что мне удалось создать звук, которым люди восхищаются и сегодня; люди любят его и в наше время. Некоторые люди и сегодня находятся под влиянием этой пластинки. Это была веха в карьере группы, и мы создали то, что, как я думаю, определило жанр индустриального металла. Конечно, были такие группы, как MINISTRY, GODFLESH и тому подобные, но я думаю, что FEAR FACTORY подняли его на иной уровень. Мы объединили множество элементов, чего, возможно, другие не делали. Я думаю, что одной из главных составляющих также было продюсирование пластинки. Сведение пластинки определённо вывело её на новый уровень. Когда Рис Фулбер и Грег Рили смикшировали пластинку, это было потрясающе, это установило стандарт для такого типа музыки. Один только вокал вдохновил целое поколение будущих музыкантов, будущих вокалистов. Синкопированные гитары и барабаны... Многие люди говорили: "MESHUGGAH сделали это популярным". Да, MESHUGGAH сделали это популярным, только намного позже. FEAR FACTORY в то время были гораздо более известной группой. В то время мы были единственной группой, которая действительно популяризировала этот стиль с синкопированными гитарами и барабанами. Так что да — я считаю, что мне очень повезло, что я сделал классическую запись, которая выдержала испытание временем».







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