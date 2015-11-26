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Fear Factory

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25 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Альбом "Demanufacture" выдержал испытание временем»

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14 май 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY

13 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»

12 май 2021 : 		 DINO CAZARES исполняет новую песню FEAR FACTORY

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13 апр 2021 : 		 Премьера нового трека FEAR FACTORY состоится весной

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26 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY представил педаль

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|||| 25 июн 2021

Гитарист FEAR FACTORY: «Альбом "Demanufacture" выдержал испытание временем»



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В новом интервью Cuartel Del Metal гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares рассказал о втором альбоме группы, носящем название "Demanufacture", 25-летие которого отмечалось в 2020 году. На вопрос о том, какой была первоначальная реакция на альбом со стороны фанатов и критиков, Dino ответил:

«Некоторые люди не верили, что всё настоящее. Некоторые думали, что это электронные барабаны — запрограммированные ударные. Некоторые люди думали, что мои гитары были семплированы. Поскольку это была такая плотная запись, она в некотором смысле звучала механически, поэтому люди думали, что она ненастоящая. Я был очень счастлив, что мне удалось создать звук, которым люди восхищаются и сегодня; люди любят его и в наше время. Некоторые люди и сегодня находятся под влиянием этой пластинки. Это была веха в карьере группы, и мы создали то, что, как я думаю, определило жанр индустриального металла. Конечно, были такие группы, как MINISTRY, GODFLESH и тому подобные, но я думаю, что FEAR FACTORY подняли его на иной уровень. Мы объединили множество элементов, чего, возможно, другие не делали. Я думаю, что одной из главных составляющих также было продюсирование пластинки. Сведение пластинки определённо вывело её на новый уровень. Когда Рис Фулбер и Грег Рили смикшировали пластинку, это было потрясающе, это установило стандарт для такого типа музыки. Один только вокал вдохновил целое поколение будущих музыкантов, будущих вокалистов. Синкопированные гитары и барабаны... Многие люди говорили: "MESHUGGAH сделали это популярным". Да, MESHUGGAH сделали это популярным, только намного позже. FEAR FACTORY в то время были гораздо более известной группой. В то время мы были единственной группой, которая действительно популяризировала этот стиль с синкопированными гитарами и барабанами. Так что да — я считаю, что мне очень повезло, что я сделал классическую запись, которая выдержала испытание временем».

FEAR FACTORY





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КомментарииСкрыть/показать 9 )

xRReth


25 июн 2021, 17:33		Сам не похвалишь - никто не похвалит, объединитель, епт. Понапиздил идей и ура.
*ушел слушать Pandemonium

А вот пузо твоё испытание временем не прошло, лол

gravitgroove


25 июн 2021, 17:54		Стоп, так они же сами в каждом интеpвью 95-96 года говоpили, что гитаpы записывались в отдельные куски, как семплы, и так же баpабаны Эйpейpы, что бы пpoще было миксы делать. Какой-то пеpеобув спустя 26 лет.

"Да, MESHUGGAH сделали это популярным, только намного позже. FEAR FACTORY в то время были гораздо более известной группой. В то время мы были единственной группой, которая действительно популяризировала этот стиль с синкопированными гитарами и барабанами"

Мда... то есть Pantera ни в 92, ни в 94 ничего подобного не делали? Ок!

P.S. как pаз-таки именно его бpюхо и сиськи выдеpжали испытание вpеменем.

xRReth


25 июн 2021, 18:44		The thing is, сам Дино когда-то говорил, что всю свою гитарную затею он технично спизднул с некоей малоизвестной песни "One" и на ней "построил свою карьеру" ©

nabastak_


25 июн 2021, 20:34		О чем речь, про момент darkness imprisoning me ?

gravitgroove


25 июн 2021, 21:38		именно
all that i see

Hellg


25 июн 2021, 21:53		Любое произведение имеет свои предтечи, влияние. Музыкант как правило чем-то вдохновляется.
Зачем принижать заслуги ФФ? Альбом хлёсткий как пощёчина и в то же время атмосферный, но без соплей. Им удалось собрать воедино кучу влияний и соединить это в свой уникальный стиль и звучание. Помимо прочего написав крутые песни и аранжировки к ним. Индустриальные группы делали больший уклон в электронику. Та же Сепультура поигралась с индустриальными сэмплами на Arise, но погнала развиваться в другом направлении.
Заслуги Pantera тут никто не умаляет)

gravitgroove


25 июн 2021, 22:15		да никто не пpинижает, и альбом великолепный - был не меньше 10ка лет влиятельным, но тут так pасписано всё им, будто он с нуля сам все изобpёл (на синкопиpoванном пеpеменном штpихе те же Slayer еще до Metallica наяpивать пpoбовали в Chemical Warfare ), но стоpoжилы-то вкуpсе откуда истоки у этой pечушки.

Hellg


25 июн 2021, 22:19		Согласен. Эти идеи витали в воздухе, безусловно. Я даже у Faith no More находил что-то похожее, сейчас не помню, на Angel Dust, кажется.

xRReth


25 июн 2021, 23:08		Я ни разу не принижаю, т.к. по ФФ в общем и Demanufacture в частности очень угораю с детства. Но не надо так-то явно уж пиздеть про изобретение всего и вся. Да, ты это скомпилировал, да, ты это популяризировал, никто не спорит.
Про Херреру, кстати, тоже что-то такое помню, что он натоптал им семплов и больше в студии почти не появлялся.


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