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Fear Factory

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22 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY хочет пообтереться с новым вокалистом

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16 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о том, чего он ждёт от нового вокалиста

14 май 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY

13 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»

12 май 2021 : 		 DINO CAZARES исполняет новую песню FEAR FACTORY

7 май 2021 : 		 DINO CAZARES — о новом вокалисте FEAR FACTORY: «Хочу дать шанс новичку»

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29 апр 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сказал, что JAMES HETFIELD повлиял на его манеру игры

21 апр 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «К стойке нашёл талант!»

16 апр 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

16 апр 2021 : 		 Обложка нового альбома FEAR FACTORY

13 апр 2021 : 		 Премьера нового трека FEAR FACTORY состоится весной

1 апр 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY выйдет весной

22 янв 2021 : 		 В машину гитариста FEAR FACTORY стреляли

20 янв 2021 : 		 Скоро новый сингл FEAR FACTORY

11 янв 2021 : 		 BURTON C. BELL: «Мне не интересно работать с FEAR FACTORY»

26 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY представил педаль

18 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Пересмотрев "Demanufacture", я получил заряд для новых песен»

4 ноя 2020 : 		 30 лет FEAR FACTORY

3 ноя 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY заявил, что BURTON C. BELL больше не может петь вживую

21 окт 2020 : 		 Переиздание FEAR FACTORY выйдет с реальными ударными

19 окт 2020 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Жаль, что не отметили юбилей "Obsolete"»

10 окт 2020 : 		 BURTON C. BELL: «Хватит с меня FEAR FACTORY»

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7 окт 2020 : 		 DINO CAZARES: «Я из социальных сетей узнал, что от нас уходит вокалист»
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Гитарист FEAR FACTORY хочет пообтереться с новым вокалистом



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В рамках недавнего интервью с Kaaos TV лидер FEAR FACTORY Dino Cazares ответил на вопрос о будущем вокалисте:

«У нас есть много людей, которые прислали видео, и я хочу поблагодарить их всех за это. Тот интерес, который мы получали от людей, желающих занять место Burton'a, был огромен. Но я могу сказать вам следующее: мы не будем делать никаких объявлений некоторое время. Мы хотим найти общий язык с человеком; мы хотим увидеть, есть ли у нас нужная химия, и пообтереться.

[Есть] несколько действительно хороших талантливых [кандидатов] — мужчин и женщин. И моё решение не будет основываться на половой принадлежности. Пол не играет никакой роли в моём решении. Так что если это будет женщина и она справится с работой, — отлично. Если это мужчина, и он справится с работой, он готов взять на себя обязательства, он готов отправиться в турне, в длительное путешествие, и он справится с этим, — отлично!»

New FEAR FACTORY Singer Won





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


22 май 2021, 13:14		Надо женщину брать.... Тогда сравнения с Бертоном сведутся к минимуму и начнется действительно новый этап


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