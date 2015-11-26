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Гитарист FEAR FACTORY хочет пообтереться с новым вокалистом



В рамках недавнего интервью с Kaaos TV лидер FEAR FACTORY Dino Cazares ответил на вопрос о будущем вокалисте:



«У нас есть много людей, которые прислали видео, и я хочу поблагодарить их всех за это. Тот интерес, который мы получали от людей, желающих занять место Burton'a, был огромен. Но я могу сказать вам следующее: мы не будем делать никаких объявлений некоторое время. Мы хотим найти общий язык с человеком; мы хотим увидеть, есть ли у нас нужная химия, и пообтереться.



[Есть] несколько действительно хороших талантливых [кандидатов] — мужчин и женщин. И моё решение не будет основываться на половой принадлежности. Пол не играет никакой роли в моём решении. Так что если это будет женщина и она справится с работой, — отлично. Если это мужчина, и он справится с работой, он готов взять на себя обязательства, он готов отправиться в турне, в длительное путешествие, и он справится с этим, — отлично!»







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