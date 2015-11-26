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Скоро новый сингл FEAR FACTORY



В рамках интервью в программе "Alive & Streaming" лидер FEAR FACTORY Dino Cazares сообщил о том, что новая пластинка выйдет «через 2–3 месяца», а новый сингл — «скоро».













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