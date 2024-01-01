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Гитарист FEAR FACTORY: «Мы должны выпустить сингл до конца года»



В новом интервью журналу Brutal Planet гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares рассказал о планах группы записать новый студийный альбом в 2024 году. Этот альбом станет дебютом нового участника группы, вокалиста итальянского происхождения Milo Silvestro, о присоединении которого к FEAR FACTORY было официально объявлено в феврале 2023 года. Дино, в частности, сказал:



«Мы работали над материалом в перерывах между турами. Мы хотим выпустить что-то как можно скорее, но, возможно, это займёт какое-то время, потому что у нас впереди очень много гастролей. Если вы зайдёте на сайт fearfactory.com в раздел гастролей, то увидите, что они запланированы почти на весь этот год. Я думаю прерваться в конце июня, чтобы мы могли сразу отправиться в студию и начать запись. Но у нас практически всё расписано с сегодняшнего дня и до конца июня, и это будут хорошие полгода».



На вопрос о том, сочиняют ли он и его товарищи по FEAR FACTORY песни прямо сейчас, или же они работают над музыкой во время тура, Dino ответил:



«Мы используем оба варианта. Во время предстоящего тура с MACHINE HEAD мы собираемся организовать небольшую студию в задней части зала, где мы сможем сочинять, записывать и воплощать некоторые идеи. Иногда это довольно сложно, особенно для Milo, потому что он будет петь каждый вечер. Так что он сможет заниматься музыкой только в выходные дни, потому что голос должен отдыхать. Когда мы гастролируем так много и выступаем каждый день, это изнашивает вокал. Это самое уязвимое место, поэтому мы стараемся не напрягаться. Но, тем не менее, этого достаточно, чтобы записать несколько идей».



На вопрос о том, является ли Milo хорошим автором текстов, Dino ответил:



«Да. У него есть ещё несколько небольших проектов, над которыми он работает, и тексты у него очень хорошие. Так что у нас не будет никаких проблем с этим. Это была одна из главных вещей, на которую многие жаловались в Интернете: "Ладно, он может отлично петь вживую. Он может исполнить все песни вживую. Но что будет, когда вы запишете альбом? Какими будут его тексты? Что это будет?" Расслабьтесь. Всё будет хорошо. Не волнуйтесь».



Касарес отметил, что поклонники FEAR FACTORY определённо могут ожидать новой музыки в 2024 году:



«Мы должны как минимум выпустить сингл до конца года».







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