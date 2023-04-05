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*Новое видео METALLICA 80
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 30
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый люби... 12
*Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом 12
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Fear Factory

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2 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

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15 ноя 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!»

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13 сен 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Имя вокалиста назову зимой»

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30 авг 2022 : 		 DINO CAZARES троллит троллей

18 авг 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!»

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Видео с текстом от FEAR FACTORY



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New Messiah, официальное видео с текстом от FEAR FACTORY, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома RE-INDUSTRIALIZED, выход которого намечен на 23 июня на Nuclear Blast Records:

1. The Industrialist
2. Recharger
3. New Messiah
4. God Eater
5. Depraved Mind Murder
6. Virus Of Faith
7. Difference Engine
8. Disassemble
9. Religion Is Flawed Because Man Is Flawed
10. Enhanced Reality
11. Human Augmentation
12. Fade Away (Recharger Remix by Rhys Fulber and Dino Cazares)
13. Noise In The Machine (Difference Engine Remix by Blush Response)
14. Landfill
15. Saturation
16. Passing Complexion




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5 апр 2023
Hellg
Всё норм, прямо как во времена Obsolete. Как будто Белл снова помолодел...
Но жаль, что идут проторенной дорожкой.
5 апр 2023
gravitgroove
Hellg, я переслушал версию 12 года и это. Это вокал Белла, но звук инструментов иной. То есть никакой разницы в тембре. Я не знаю. Либо они использовали нейросетевой фильтр, но тогда и весь смысл пропадает. Но голос точно белловский.

просмотров: 380

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