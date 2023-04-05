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Видео с текстом от FEAR FACTORY



New Messiah, официальное видео с текстом от FEAR FACTORY, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома RE-INDUSTRIALIZED, выход которого намечен на 23 июня на Nuclear Blast Records:



1. The Industrialist

2. Recharger

3. New Messiah

4. God Eater

5. Depraved Mind Murder

6. Virus Of Faith

7. Difference Engine

8. Disassemble

9. Religion Is Flawed Because Man Is Flawed

10. Enhanced Reality

11. Human Augmentation

12. Fade Away (Recharger Remix by Rhys Fulber and Dino Cazares)

13. Noise In The Machine (Difference Engine Remix by Blush Response)

14. Landfill

15. Saturation

16. Passing Complexion







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