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*Новая песня BLUT AUS NORD 27
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
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Fear Factory

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|||| 14 июн 2023

Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер



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В рамках беседы с Igor'ом Miranda'ой лидер FEAR FACTORY Dino Cazares ответил на вопрос, почему группа продолжает играть "Archetype", хотя она была написана тогда, когда он отсутствовал в коллективе:

«Что ж, в самом начале, много лет назад, когда я ушёл из FEAR FACTORY и когда я вернулся, я заявил: "Я не буду играть эту песню. Я не собираюсь играть песни с альбомов, где меня не было". На тот момент мы согласились, всё было в порядке. Но потом, в период с 2010 года по настоящее время многие фанаты просили эту песню. Так что несколько лет назад я подумал: "Ладно, давайте попробуем сыграть её. Давайте попробуем сыграть пару песен". Так что мы сыграли "Cyberwaste" и "Archetype". И я был не против.В прошлом я говорил, что никогда не буду этого делать, но потом фанаты отреагировали, и я решил: "Ладно, давайте попробуем". Потом мы попробовали и заметили, что реакция была хорошей, особенно на песню "Archetype". Поэтому я понял: "Ладно, давайте включим её в сет". Так мы и сделали. И на этом всё. Больше мы ничего не делали — только "Archetype" — и я исполнял её в течение нескольких последних туров. И мы решили оставить её в программе. Это самая популярная песня из этого альбома.

Я исполняю её только потому, что этого хотят фанаты... Фанаты хотят её, а я привык её играть, так что всё ок».




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