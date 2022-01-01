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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 25
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
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Fear Factory

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25 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Альбом "Demanufacture" выдержал испытание временем»

25 июн 2021 : 		 Песнь бывшего из FEAR FACTORY

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16 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY полон оптимизма

15 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о встрече с Дано Плато

22 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY хочет пообтереться с новым вокалистом

20 май 2021 : 		 DINO CAZARES о возможности воссоединения классического состава FEAR FACTORY

16 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о том, чего он ждёт от нового вокалиста

14 май 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY

13 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»

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|||| 14 июл 2022

Ремиксы от FEAR FACTORY осенью



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FEAR FACTORY 28 октября на Nuclear Blast выпустят сборник ремиксов "Recoded" на основе песен, вошедших в "Aggression Continuum":

01. Adapt Or Die (intro narrative by Jake Stern, sound FX By Zardonic)
02. Hatred Will Prevail ("Monolith" remix by Rhys Fulber)
03. Disobey ("Disruptor" remix by Zardonic)
04. I Am The Nightrider ("Fuel Injected Suicide Machine" remix by Dualized/Zardonic)
05. Path To Salvation ("Purity" remix by Rhys Fulber)
06. Worthless ("End Of Line" remix by Zardonic)
07. Empires Fall ("Collapse" remix by Tyrant Of Death)
08. System Assassin ("Aggression Continuum" remix by Rhys Fulber)
09. Hypocrisy Of Faith ("Manufactured Hope" remix by Rob GEE)
10. This Is My Life ("Cognitive Dissonance" remix by Zardonic)
11. Recoded ("Recode" remix by Blush_Response)

Vinyl bonus tracks:

12. Turbo Factory ("End Of Line" remix by Turboslash)
13. Break Off ("Disruptor" remix by Rhys Fulber)




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