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Fear Factory

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16 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY полон оптимизма

15 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о встрече с Дано Плато

22 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY хочет пообтереться с новым вокалистом

20 май 2021 : 		 DINO CAZARES о возможности воссоединения классического состава FEAR FACTORY

16 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о том, чего он ждёт от нового вокалиста

14 май 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY

13 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»

12 май 2021 : 		 DINO CAZARES исполняет новую песню FEAR FACTORY

7 май 2021 : 		 DINO CAZARES — о новом вокалисте FEAR FACTORY: «Хочу дать шанс новичку»

6 май 2021 : 		 Сказ о том, как гитарист FEAR FACTORY накормил лидера MEGADETH и попал впросак

29 апр 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сказал, что JAMES HETFIELD повлиял на его манеру игры

21 апр 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «К стойке нашёл талант!»

16 апр 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

16 апр 2021 : 		 Обложка нового альбома FEAR FACTORY

13 апр 2021 : 		 Премьера нового трека FEAR FACTORY состоится весной

1 апр 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY выйдет весной

22 янв 2021 : 		 В машину гитариста FEAR FACTORY стреляли

20 янв 2021 : 		 Скоро новый сингл FEAR FACTORY

11 янв 2021 : 		 BURTON C. BELL: «Мне не интересно работать с FEAR FACTORY»

26 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY представил педаль

18 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Пересмотрев "Demanufacture", я получил заряд для новых песен»

4 ноя 2020 : 		 30 лет FEAR FACTORY

3 ноя 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY заявил, что BURTON C. BELL больше не может петь вживую

21 окт 2020 : 		 Переиздание FEAR FACTORY выйдет с реальными ударными

19 окт 2020 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Жаль, что не отметили юбилей "Obsolete"»

10 окт 2020 : 		 BURTON C. BELL: «Хватит с меня FEAR FACTORY»
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Гитарист FEAR FACTORY полон оптимизма



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Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, испытывает ли он горечь из-за того, что "Aggression Continuum" стал последним с Burton C. Bell'ом:

«К сожалению, мне приходится смотреть на это как на перемены, которые просто происходят. Я должен смириться с переменами. В то же время мне интересно посмотреть, что у меня получится. Не то чтобы я раньше не имел дела с новыми вокалистами. Я создавал новые группы с новыми вокалистами и добивался больших успехов. Я смотрю на это как на завуалированное благословение. Мы можем взять нового певца, и группа может взлететь до небес — никогда не знаешь наверняка, верно? Но я настроен оптимистично и думаю, что всё будет хорошо».

DINO CAZARES Is








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