сегодня



Гитарист FEAR FACTORY полон оптимизма



Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, испытывает ли он горечь из-за того, что "Aggression Continuum" стал последним с Burton C. Bell'ом:



«К сожалению, мне приходится смотреть на это как на перемены, которые просто происходят. Я должен смириться с переменами. В то же время мне интересно посмотреть, что у меня получится. Не то чтобы я раньше не имел дела с новыми вокалистами. Я создавал новые группы с новыми вокалистами и добивался больших успехов. Я смотрю на это как на завуалированное благословение. Мы можем взять нового певца, и группа может взлететь до небес — никогда не знаешь наверняка, верно? Но я настроен оптимистично и думаю, что всё будет хорошо».







</div>





</div>





+0 -0



просмотров: 36

