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*Новое видео METALLICA 80
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*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 24
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
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Fear Factory

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Видео с выступления FEAR FACTORY



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Видео с выступления FEAR FACTORY, которое состоялось второго апреля в EPIC Event Center, Green Bay, Wisconsin, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Shock
02. Edgecrusher
03. Disruptor
04. Dielectric
05. Powershifter
06. What Will Become?
07. Archetype
08. Demanufacture
09. Zero Signal
10. Replica




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