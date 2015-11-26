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DINO CAZARES — о новом вокалисте FEAR FACTORY : «Хочу дать шанс новичку»



В рамках недавнего интервью DINO CAZARES рассказал о выборе нового вокалиста FEAR FACTORY:



«Ну мы совершенно точно сделаем пластинку с новым вокалистом. Мы будем продолжать творческий путь. Все в курсе, что Burton ушёл из команды по причинам... По каким-то причинам.



Многие говорят: "О, новым вокалистом должен стать Howard Jones, Jamey Jasta должен получить это место, Mark Hunter из CHIMAIRA"... Предлагают разные варианты. И как бы я ни любил всех этих вокалистов, я хочу дать шанс новичку. Очевидно, что многих, о ком я сказал, я люблю и уважаю, но у них и так полно забот, у вас, ребята, у всех успешные команды. Но я хочу кого-то — такой неогранённый алмаз — чтобы привести парня, который мог бы обладать прекрасным, парящим вокалом, который бы мог каждый вечер исполнять "Resurrection", "Linchpin" — все эти великолепные мелодичные темы должным образом».







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