Репортаж из студии FEAR FACTORY

Видеорепортаж из студии, в котором барабанщик Mike Heller играет свои партии для песен долгожданного нового альбома FEAR FACTORY, доступен для просмотра ниже.
Ранее об альбоме сообщил гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares: «Три года назад, в 2017 году, мы закончили над ним работу, передали звукозаписывающей компании в комплекте с обложкой. Возможно, этот альбом никогда не увидел бы свет из-за всех юридических проблем, которые были связаны с правами на название FEAR FACTORY. После того, как я восстановил все свои права на название, я решил вернуться к этому диску и внести некоторые столь необходимые улучшения. Благодаря всем пожертвованиям, которые мы получили до сих пор, мы можем нанять ту же самую продюсерскую команду, которая была на "Genexus"».
Недавно группа объявила о сборе средств для завершения работы над диском, выход которого намечен на 2021 год на Nuclear Blast.
Kliops144
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