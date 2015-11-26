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Fear Factory

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25 сен 2020 : 		 Репортаж из студии FEAR FACTORY

16 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Откуда столько драмы?»

16 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL дистанцировался от нового альбома FEAR FACTORY?

16 сен 2020 : 		 FEAR FACTORY начали сбор средств на альбом

31 июл 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Моя игра никак не связана с PANTERA»

18 июн 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о занятиях на карантине

5 июн 2020 : 		 DINO CAZARES о перспективах FEAR FACTORY

5 май 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY в карантинном видео SKUMLOVE

9 апр 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY обучает риффам

3 фев 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о планах на 2020 год

27 янв 2020 : 		 DINO CAZARES исполняет FEAR FACTORY

17 апр 2019 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мне нечего сказать про новый альбом»

11 фев 2019 : 		 BURTON C. BELL рассказал о новом альбоме FEAR FACTORY

6 дек 2018 : 		 FEAR FACTORY завершили запись

26 июл 2018 : 		 Гитарист FEAR FACTORY и фронтмен DIE KRUPPS основали DIEKLUTE

16 сен 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Американская политика — просто катастрофа»

31 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о тех, кто вдохновил его на занятие музыкой

27 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

23 авг 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Политика — просто шутка»

23 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY о летних гастролях

22 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Играть сидя было довольно необычно»

16 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY планируют целиком исполнять "Obsolete"

16 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сел: видео

7 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY присядет на четыре концерта

5 июн 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY о последнем альбоме: "Мы хотели как лучше..."

16 май 2016 : 		 DINO CAZARES рассказал, как FEAR FACTORY создали своё уникальное звучание
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Репортаж из студии FEAR FACTORY



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Видеорепортаж из студии, в котором барабанщик Mike Heller играет свои партии для песен долгожданного нового альбома FEAR FACTORY, доступен для просмотра ниже.

Ранее об альбоме сообщил гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares: «Три года назад, в 2017 году, мы закончили над ним работу, передали звукозаписывающей компании в комплекте с обложкой. Возможно, этот альбом никогда не увидел бы свет из-за всех юридических проблем, которые были связаны с правами на название FEAR FACTORY. После того, как я восстановил все свои права на название, я решил вернуться к этому диску и внести некоторые столь необходимые улучшения. Благодаря всем пожертвованиям, которые мы получили до сих пор, мы можем нанять ту же самую продюсерскую команду, которая была на "Genexus"».

Недавно группа объявила о сборе средств для завершения работы над диском, выход которого намечен на 2021 год на Nuclear Blast.

Watch FEAR FACTORY








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kliops144


25 сен 2020, 21:39		Гуд ньюс.


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