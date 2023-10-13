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FEAR FACTORY споют про ИИ



Лидер FEAR FACTORY Dino Cazares в интервью KLAQ рассказал о том, чему будут посвящены тексты будущей пластинки:



«Мы обязательно запишем новый альбом в начале следующего года и выпустим его где-то в середине года. И мы продолжим тему того, о чём рассказывают FEAR FACTORY, — об отношениях между человеком и технологией и том, куда это может нас завести. Сейчас мы имеем дело с новым всплеском ИИ [искусственного интеллекта] и тем, насколько сильно ИИ влияет на изменения в нашей повседневной жизни. Я к тому, что вы уже заметили забастовки в Лос-Анджелесе — бастуют сценаристы. А теперь ещё и актёры, и индустрия видеоигр будут бастовать. Так что скоро всё станет совсем плохо, потому что искусственный интеллект определённо меняет наше представление о том, к чему мы движемся как люди.



Со времён нашей пластинки "Obsolete" мы всегда говорили о переменах, о том, что некоторые технологии могут устареть. Поэтому очень интересно посмотреть, что произойдёт с индустрией кино и видеоигр, посмотреть, в какую сторону это будет развиваться. И именно о таком развитии событий мы собираемся рассказать на нашей новой пластинке — о том, куда заведёт нас искусственный интеллект и как он повлияет на нашу повседневную жизнь. Так что посмотрим. Посмотрим, куда мы повернём».







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