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Fear Factory

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Лидер FEAR FACTORY: «Хотел дать шанс незнакомому исполнителю»



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Dino Cazares в рамках визита в "The Jasta Show" рассказал, почему в итоге остановился на кандидатуре Milo Silvestro:

«Многие девушки очень старались. В пятёрке лучших было несколько представительниц прекрасного пола, которых я почти выбрал. Но мне потребовался долгий процесс, чтобы найти подходящую кандидатуру. Я гастролировал с SOULFLY [в качестве сессионного гитариста] примерно с конца 2021 года и до недавнего времени. И в ходе этого процесса я искал вокалистов, и я был очень дотошен, потому что я знаю, как важно для фанатов FEAR FACTORY, чтобы я выбрал правильного парня. И я верю, и я знаю, что я выбрал подходящего музыканта. Я очень рад этому».

Далее он сказал, что «определённо» рассматривал «кандидатов, которые были в других группах», но он посчитал, что «будет много конфликтов с расписанием, если человек будет в другой группе, и тогда мы не сможем так много гастролировать. Если кто-то захочет, чтобы мы участвовали в чём-то вроде Milwaukee Metal Fest, я не смогу этого сделать, потому что у вокалиста будет другой концерт. Поэтому мне нужен был новый исполнитель, парень, который только что окунулся в процесс, новичок. Мне нравится открывать новые таланты. Есть много талантливых людей, но они просто никогда не получают шанс. Поэтому я хотел дать шанс неизвестному человеку».




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27 фев 2023
ZzergRusher
Ну пускай выкатывает обещанный сингл, проверим новичка в деле
Like!1
27 фев 2023
gravitgroove
Для тех, кому важно посещать концерты, нужно хотя бы продемонстрировать первое выступление, а в студии нынче накрутить можно все, что угодно. Так не интересно! И что там еще Казарес может сделать удивительного? Он полностью облажался со своим «симфоническим» последним альбомом.
27 фев 2023
S
Sw0Rn
Впервые согласен с Казаресом, правильно что взял новичка

просмотров: 715

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