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Лидер FEAR FACTORY: «Хотел дать шанс незнакомому исполнителю»



Dino Cazares в рамках визита в "The Jasta Show" рассказал, почему в итоге остановился на кандидатуре Milo Silvestro:



«Многие девушки очень старались. В пятёрке лучших было несколько представительниц прекрасного пола, которых я почти выбрал. Но мне потребовался долгий процесс, чтобы найти подходящую кандидатуру. Я гастролировал с SOULFLY [в качестве сессионного гитариста] примерно с конца 2021 года и до недавнего времени. И в ходе этого процесса я искал вокалистов, и я был очень дотошен, потому что я знаю, как важно для фанатов FEAR FACTORY, чтобы я выбрал правильного парня. И я верю, и я знаю, что я выбрал подходящего музыканта. Я очень рад этому».



Далее он сказал, что «определённо» рассматривал «кандидатов, которые были в других группах», но он посчитал, что «будет много конфликтов с расписанием, если человек будет в другой группе, и тогда мы не сможем так много гастролировать. Если кто-то захочет, чтобы мы участвовали в чём-то вроде Milwaukee Metal Fest, я не смогу этого сделать, потому что у вокалиста будет другой концерт. Поэтому мне нужен был новый исполнитель, парень, который только что окунулся в процесс, новичок. Мне нравится открывать новые таланты. Есть много талантливых людей, но они просто никогда не получают шанс. Поэтому я хотел дать шанс неизвестному человеку».







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