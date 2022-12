сегодня



Лидер FEAR FACTORY не собирается встречаться с поклонниками за $



Dino Cazares опубликовал следующее сообщение:



«Если кто-то купил VIP-билеты на предстоящий тур "Rise Of The Machine", думая, что они будут нужны для встречи с FF, то мы никогда не будем предлагать таких билетов на продажу. Я буду находиться за мерч-столом каждый вечер для автографов/фотографий при покупке продукции FF. Это гораздо более доступный способ встретиться со мной».

If anyone bought VIP tix for the upcoming “Rise Of The Machine”tour thinking they are for a FF meet n greet we never put any up for sale. I will be at the merch table every night for autograph/photos with the purchase of FF merch. It’s a much more affordable way to meet me













+0 -0



( 1 ) просмотров: 341