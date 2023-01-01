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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 21
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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Fear Factory

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23 май 2023 : 		 Басист DEATHMASK выступил с FEAR FACTORY

12 май 2023 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления FEAR FACTORY

10 май 2023 : 		 Визуальный ряд от FEAR FACTORY

8 май 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

19 апр 2023 : 		 FEAR FACTORY в 4К

13 апр 2023 : 		 Инструментальная композиция от FEAR FACTORY

6 апр 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

5 апр 2023 : 		 Видео с текстом от FEAR FACTORY

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

7 мар 2023 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Да мне как-то... на новый состав»

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

2 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

28 фев 2023 : 		 Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом

27 фев 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Хотел дать шанс незнакомому исполнителю»

21 фев 2023 : 		 Новым вокалистом FEAR FACTORY стал...

1 фев 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY готовит вокалиста ко встрече с троллями

24 янв 2023 : 		 FEAR FACTORY на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY не собирается встречаться с поклонниками за $

26 дек 2022 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — об уходе оригинального вокалиста: «Он всегда хотел уйти»

25 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Ой, как стало сложно ездить в туры...»

20 дек 2022 : 		 Мастер-класс от лидера FEAR FACTORY

16 дек 2022 : 		 Новому из FEAR FACTORY — 36

13 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY о звучании нового альбома

15 ноя 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!»

8 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY начнут запись зимой

1 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY готовят альбом
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|||| 23 май 2023

Басист DEATHMASK выступил с FEAR FACTORY



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FEAR FACTORY воспользовались услугами Alexandro Hernandez (DEATHMASK) на концертах в Costa Rica (May 19),Colombia (May 20) и Ecuador (May 21), который подменял Tony Campos'a, занятого в туре STATIC-X. Ожидается, что Tony вернется уже к выступлению на Milwaukee Metal Fest.

Tony will be back after the first 3 dates, from the Milwaukee Metal Fest on. Understand that he has his band Static X so if we have shows booked at the same time his priority is his band. https://t.co/eaz166J4X0






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