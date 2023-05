23 май 2023



Басист DEATHMASK выступил с FEAR FACTORY



FEAR FACTORY воспользовались услугами Alexandro Hernandez (DEATHMASK) на концертах в Costa Rica (May 19),Colombia (May 20) и Ecuador (May 21), который подменял Tony Campos'a, занятого в туре STATIC-X. Ожидается, что Tony вернется уже к выступлению на Milwaukee Metal Fest.









Tony will be back after the first 3 dates, from the Milwaukee Metal Fest on. Understand that he has his band Static X so if we have shows booked at the same time his priority is his band. https://t.co/eaz166J4X0





