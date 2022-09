сегодня



Ремикс от FEAR FACTORY



FEAR FACTORY 28 октября на Nuclear Blast выпустят сборник ремиксов "Recoded" на основе песен, вошедших в "Aggression Continuum".



Трек-лист:



01. Adapt Or Die (intro narrative by Jake Stern, sound FX By Zardonic)

02. Hatred Will Prevail ("Monolith" remix by Rhys Fulber)

03. Disobey ("Disruptor" remix by Zardonic)

04. I Am The Nightrider ("Fuel Injected Suicide Machine" remix by Dualized/Zardonic)

05. Path To Salvation ("Purity" remix by Rhys Fulber)

06. Worthless ("End Of Line" remix by Zardonic)

07. Empires Fall ("Collapse" remix by Tyrant Of Death)

08. System Assassin ("Aggression Continuum" remix by Rhys Fulber)

09. Hypocrisy Of Faith ("Manufactured Hope" remix by Rob GEE)

10. This Is My Life ("Cognitive Dissonance" remix by Zardonic)

11. Recoded ("Recode" remix by Blush_Response)



Бонус-треки с винила:



12. Turbo Factory ("End Of Line" remix by Turboslash)

13. Break Off ("Disruptor" remix by Rhys Fulber)



Первый сингл из этого релиза, "Disobey - Disruptor Remix By Zardonic", доступен ниже.







