сегодня



В машину гитариста FEAR FACTORY стреляли



Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares опубликовал следующее сообщение:



«Пулевое отверстие в моем лобовом стекле сегодня, полиция Лос-Анджелеса спросил меня, есть ли у меня враги, я ответил "да" и назвал 3 персоны. Посмотрим, к чему приведет это расследование. Полиция Лос-Анджелеса сказала, что это похоже на 45 калибр, это большая пуля».

























+3 -0



( 2 ) просмотров: 746

