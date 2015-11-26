В машину гитариста FEAR FACTORY стреляли

Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares опубликовал следующее сообщение:
«Пулевое отверстие в моем лобовом стекле сегодня, полиция Лос-Анджелеса спросил меня, есть ли у меня враги, я ответил "да" и назвал 3 персоны. Посмотрим, к чему приведет это расследование. Полиция Лос-Анджелеса сказала, что это похоже на 45 калибр, это большая пуля».
dmitry.chetverov
Hellg
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