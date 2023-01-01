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*XXV — бабка ягодка опять! 59
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
[= ||| все новости группы



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Fear Factory

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13 апр 2023 : 		 Инструментальная композиция от FEAR FACTORY

6 апр 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

5 апр 2023 : 		 Видео с текстом от FEAR FACTORY

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

7 мар 2023 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Да мне как-то... на новый состав»

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

2 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

28 фев 2023 : 		 Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом

27 фев 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Хотел дать шанс незнакомому исполнителю»

21 фев 2023 : 		 Новым вокалистом FEAR FACTORY стал...

1 фев 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY готовит вокалиста ко встрече с троллями

24 янв 2023 : 		 FEAR FACTORY на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY не собирается встречаться с поклонниками за $

26 дек 2022 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — об уходе оригинального вокалиста: «Он всегда хотел уйти»

25 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Ой, как стало сложно ездить в туры...»

20 дек 2022 : 		 Мастер-класс от лидера FEAR FACTORY

16 дек 2022 : 		 Новому из FEAR FACTORY — 36

13 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY о звучании нового альбома

15 ноя 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!»

8 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY начнут запись зимой

1 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY готовят альбом

31 окт 2022 : 		 Ремикс от FEAR FACTORY

13 сен 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Имя вокалиста назову зимой»

4 сен 2022 : 		 Ремикс от FEAR FACTORY

30 авг 2022 : 		 DINO CAZARES троллит троллей

18 авг 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!»
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|||| сегодня

Инструментальная композиция от FEAR FACTORY



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FEAR FACTORY опубликовали инструментальную версию композиции "Roboticist", выпущенную в качестве промоушена приложения Toneforge Disruptor.




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