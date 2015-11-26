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Fear Factory

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29 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL покинул FEAR FACTORY

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16 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Откуда столько драмы?»

16 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL дистанцировался от нового альбома FEAR FACTORY?

16 сен 2020 : 		 FEAR FACTORY начали сбор средств на альбом

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18 июн 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о занятиях на карантине

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5 май 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY в карантинном видео SKUMLOVE

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17 апр 2019 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мне нечего сказать про новый альбом»

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6 дек 2018 : 		 FEAR FACTORY завершили запись

26 июл 2018 : 		 Гитарист FEAR FACTORY и фронтмен DIE KRUPPS основали DIEKLUTE

16 сен 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Американская политика — просто катастрофа»

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27 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

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23 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY о летних гастролях

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16 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY планируют целиком исполнять "Obsolete"

16 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сел: видео

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BURTON C. BELL покинул FEAR FACTORY



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BURTON C. BELL объявил о своем уходе из FEAR FACTORY:

«Я считаю себя закрытым человеком, предпочитая держать свои личные дела при себе и доверять близким. Я делаю публичные заявления с вдумчивым намерением, никогда не отклоняясь от истины, несмотря на последовательный ряд нечестных представлений и необоснованных обвинений со стороны прошлых и настоящих участников группы. Это токсичная драма, в которой я предпочитаю не участвовать.

Последние несколько лет были очень мучительными, члены группы источали мою страсть развратным обманом. Как прямое следствие их жадности, эти трое втянули меня в несправедливую судебную процедуру, что привело к правовому измождению, в результате которой я оказался финансово травмирован. В конце концов эти трое завладели моими основными средствами к существованию. Однако они никогда не заберут моё 30-летнее наследие в качестве бьющегося сердца машины. Наследие, на которое ни один другой член ни в прошлом, ни в настоящем никогда не сможет претендовать.

Итак, после долгих и глубоких размышлений я пришёл к осознанию того, что я не могу присоединиться к кому-то, кому я не доверяю и не уважаю. Поэтому я объявляю своим поклонникам о своём уходе из FEAR FACTORY, чтобы сконцентрировать всю мою энергию и внимание на развитии успеха ASCENSION OF THE WATCHERS и на всех моих будущих начинаниях.

Я очень горжусь последним альбомом ASCENSION OF THE WATCHERS "Apocrypha". Процесс сочинения и записи "Apocrypha" стал для меня поистине катарсисом и художественным путешествием в поисках и развитии. Возбуждая мои страсти к моему творчеству, позволяя моей музыке процветать, позволяя моей душе парить, спасая меня от настоящего ада, который охватил значительную часть моей повседневной жизни. Сотрудничество с талантливыми родственными душами создало действительно вдохновляющую среду поддержки и взаимного уважения, дух, который я потерял уже очень давно.

Я хотел бы поблагодарить всех моих поклонников за их постоянную поддержку на протяжении всей моей карьеры. Я очень горжусь своими достижениями, но пришло время двигаться вперёд. Сейчас я смотрю в будущее с открытыми глазами, открытым разумом и открытым сердцем, так как мой творческий путь стремится к ещё большему успеху в музыке, сочинении и искусстве. Это правда: "конец — это всегда начало". Душа свободна от машины!»

BURTON C. BELL Officially Quits FEAR FACTORY:



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

industrialist


29 сен 2020, 13:17		Yob твою мать!!! да как ты мог!!! Вот подставил, ссучара, а я ждал нового альбома!!!

AlexTronenko


29 сен 2020, 13:21		так новый альбом никто и не отменял, сейчас Дино пожертвований соберет и выпустит

industrialist


29 сен 2020, 13:23		AlexTronenko, все равно тяжко, коллектив был наигоднейший

Mike Barlow


29 сен 2020, 13:29		пусть с Батлером еще альбом запишет!

Mistis


29 сен 2020, 13:35		как раз собирался ознакомиться с этим коллективом на днях)))

OlegZ


29 сен 2020, 13:58		Жаль.

Claus


29 сен 2020, 14:33		Я думаю это к лучшему. Последние концерты Бертона прям больно слушать.


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