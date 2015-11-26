BURTON C. BELL покинул FEAR FACTORY

BURTON C. BELL объявил о своем уходе из FEAR FACTORY:
«Я считаю себя закрытым человеком, предпочитая держать свои личные дела при себе и доверять близким. Я делаю публичные заявления с вдумчивым намерением, никогда не отклоняясь от истины, несмотря на последовательный ряд нечестных представлений и необоснованных обвинений со стороны прошлых и настоящих участников группы. Это токсичная драма, в которой я предпочитаю не участвовать.
Последние несколько лет были очень мучительными, члены группы источали мою страсть развратным обманом. Как прямое следствие их жадности, эти трое втянули меня в несправедливую судебную процедуру, что привело к правовому измождению, в результате которой я оказался финансово травмирован. В конце концов эти трое завладели моими основными средствами к существованию. Однако они никогда не заберут моё 30-летнее наследие в качестве бьющегося сердца машины. Наследие, на которое ни один другой член ни в прошлом, ни в настоящем никогда не сможет претендовать.
Итак, после долгих и глубоких размышлений я пришёл к осознанию того, что я не могу присоединиться к кому-то, кому я не доверяю и не уважаю. Поэтому я объявляю своим поклонникам о своём уходе из FEAR FACTORY, чтобы сконцентрировать всю мою энергию и внимание на развитии успеха ASCENSION OF THE WATCHERS и на всех моих будущих начинаниях.
Я очень горжусь последним альбомом ASCENSION OF THE WATCHERS "Apocrypha". Процесс сочинения и записи "Apocrypha" стал для меня поистине катарсисом и художественным путешествием в поисках и развитии. Возбуждая мои страсти к моему творчеству, позволяя моей музыке процветать, позволяя моей душе парить, спасая меня от настоящего ада, который охватил значительную часть моей повседневной жизни. Сотрудничество с талантливыми родственными душами создало действительно вдохновляющую среду поддержки и взаимного уважения, дух, который я потерял уже очень давно.
Я хотел бы поблагодарить всех моих поклонников за их постоянную поддержку на протяжении всей моей карьеры. Я очень горжусь своими достижениями, но пришло время двигаться вперёд. Сейчас я смотрю в будущее с открытыми глазами, открытым разумом и открытым сердцем, так как мой творческий путь стремится к ещё большему успеху в музыке, сочинении и искусстве. Это правда: "конец — это всегда начало". Душа свободна от машины!»
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