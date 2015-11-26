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Fear Factory

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13 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»

12 май 2021 : 		 DINO CAZARES исполняет новую песню FEAR FACTORY

7 май 2021 : 		 DINO CAZARES — о новом вокалисте FEAR FACTORY: «Хочу дать шанс новичку»

6 май 2021 : 		 Сказ о том, как гитарист FEAR FACTORY накормил лидера MEGADETH и попал впросак

29 апр 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сказал, что JAMES HETFIELD повлиял на его манеру игры

21 апр 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «К стойке нашёл талант!»

16 апр 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

16 апр 2021 : 		 Обложка нового альбома FEAR FACTORY

13 апр 2021 : 		 Премьера нового трека FEAR FACTORY состоится весной

1 апр 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY выйдет весной

22 янв 2021 : 		 В машину гитариста FEAR FACTORY стреляли

20 янв 2021 : 		 Скоро новый сингл FEAR FACTORY

11 янв 2021 : 		 BURTON C. BELL: «Мне не интересно работать с FEAR FACTORY»

26 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY представил педаль

18 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Пересмотрев "Demanufacture", я получил заряд для новых песен»

4 ноя 2020 : 		 30 лет FEAR FACTORY

3 ноя 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY заявил, что BURTON C. BELL больше не может петь вживую

21 окт 2020 : 		 Переиздание FEAR FACTORY выйдет с реальными ударными

19 окт 2020 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Жаль, что не отметили юбилей "Obsolete"»

10 окт 2020 : 		 BURTON C. BELL: «Хватит с меня FEAR FACTORY»

7 окт 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — об уходе вокалиста

7 окт 2020 : 		 DINO CAZARES: «Я из социальных сетей узнал, что от нас уходит вокалист»

3 окт 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY критикует за маски

30 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы с Burton'ом не разговаривали»

29 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL покинул FEAR FACTORY

25 сен 2020 : 		 Репортаж из студии FEAR FACTORY
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Гитарист FEAR FACTORY: «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»



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В рамках недавнего интервью с Aftershocks TV гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares ответил на вопрос, почему Burton C. Bell саботировал процесс завершения работы над альбомом 2017 года и его продвижения:

«Этого я не понимал. Если ты хочешь уйти — ладно, уходи. Не пытайся саботировать моё дальнейшее продвижение группы. Это было для меня непостижимо. Я не знаю, почему он вёл себя как мстительная бывшая девушка; но он казался очень мстительным. И я подумал: "Ладно. Но откуда эта ненависть?" Потому что он не разговаривал со мной три года, так что я не знаю — я действительно не знаю. Я не могу залезть ему в голову и понять, о чём он думал. Я могу только судить по тому, что он говорил в СМИ и что он пытался сделать со мной. Я не знаю. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, кроме того факта, что его поступок был довольно дерьмовым. Это почти как "Если я не могу получить это, то и никто не сможет получить это"».

DINO CAZARES Doesn





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


13 май 2021, 19:30		В случае с Дино абсолютно глупое удивление, если не лицемеpит.


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