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Гитарист FEAR FACTORY : «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»



В рамках недавнего интервью с Aftershocks TV гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares ответил на вопрос, почему Burton C. Bell саботировал процесс завершения работы над альбомом 2017 года и его продвижения:



«Этого я не понимал. Если ты хочешь уйти — ладно, уходи. Не пытайся саботировать моё дальнейшее продвижение группы. Это было для меня непостижимо. Я не знаю, почему он вёл себя как мстительная бывшая девушка; но он казался очень мстительным. И я подумал: "Ладно. Но откуда эта ненависть?" Потому что он не разговаривал со мной три года, так что я не знаю — я действительно не знаю. Я не могу залезть ему в голову и понять, о чём он думал. Я могу только судить по тому, что он говорил в СМИ и что он пытался сделать со мной. Я не знаю. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, кроме того факта, что его поступок был довольно дерьмовым. Это почти как "Если я не могу получить это, то и никто не сможет получить это"».







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