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*Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с... 24
*Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT 23
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Fear Factory

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1 апр 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY выйдет весной

22 янв 2021 : 		 В машину гитариста FEAR FACTORY стреляли

20 янв 2021 : 		 Скоро новый сингл FEAR FACTORY

11 янв 2021 : 		 BURTON C. BELL: «Мне не интересно работать с FEAR FACTORY»

26 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY представил педаль

18 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Пересмотрев "Demanufacture", я получил заряд для новых песен»

4 ноя 2020 : 		 30 лет FEAR FACTORY

3 ноя 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY заявил, что BURTON C. BELL больше не может петь вживую

21 окт 2020 : 		 Переиздание FEAR FACTORY выйдет с реальными ударными

19 окт 2020 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Жаль, что не отметили юбилей "Obsolete"»

10 окт 2020 : 		 BURTON C. BELL: «Хватит с меня FEAR FACTORY»

7 окт 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — об уходе вокалиста

7 окт 2020 : 		 DINO CAZARES: «Я из социальных сетей узнал, что от нас уходит вокалист»

3 окт 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY критикует за маски

30 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы с Burton'ом не разговаривали»

29 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL покинул FEAR FACTORY

25 сен 2020 : 		 Репортаж из студии FEAR FACTORY

16 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Откуда столько драмы?»

16 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL дистанцировался от нового альбома FEAR FACTORY?

16 сен 2020 : 		 FEAR FACTORY начали сбор средств на альбом

31 июл 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Моя игра никак не связана с PANTERA»

18 июн 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о занятиях на карантине

5 июн 2020 : 		 DINO CAZARES о перспективах FEAR FACTORY

5 май 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY в карантинном видео SKUMLOVE

9 апр 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY обучает риффам

3 фев 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о планах на 2020 год
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|||| сегодня

Новая песня FEAR FACTORY выйдет весной



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FEAR FACTORY представят новый трек, который будет включен в будущую студийную работу, 16 апреля.

FEAR FACTORY To Release First New Song In Over Five Years Later This Month





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