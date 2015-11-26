Гитарист FEAR FACTORY: «Откуда столько драмы?»

Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares вновь решил прояснить свое решение о запуске по сбору средств, споры вокруг которого вышли на новый уровень после слов вокалиста команды, Burton'a C. Bell'a о том, что он «не имеет к этой акции никакого отношения»:
«Несмотря на то, что вы, возможно, слышали о странице FEAR FACTORY на GoFundMe, она не является мошенничеством и не создана для оплаты чьих-либо личных юридических услуг.
Многие люди начали генерировать негатив, и из-за этого другие могут не увидеть всей правды. Я принял некоторые из самых резких критических замечаний в свой адрес, некоторые из них исходили от членов группы, некоторые — от бывших членов группы и от фанатов.
Я не понимаю, почему [существует] вся эта бессмысленная драма, потому что, в конце концов, мы все хотим одного и того же, а именно — наслаждаться крутой пластинкой FEAR FACTORY, которая принесёт пользу всем нам.
Я готов рассказать вам правду об этом альбоме. Три года назад, в 2017 году, мы закончили над ним работу, передали звукозаписывающей компании в комплекте с обложкой. Возможно, этот альбом никогда не увидел бы свет из-за всех юридических проблем, которые были связаны с правами на название FEAR FACTORY.
После того, как я восстановил все свои права на название, я решил вернуться к этому диску и внести некоторые столь необходимые улучшения. Благодаря всем пожертвованиям, которые мы получили до сих пор, мы можем нанять ту же самую продюсерскую команду, какая была на "Genexus".
Всё, чего я хочу, — сделать эту запись лучшей с рядом удивительных людей, которые над ней трудились. Она заслуживает убийственного продюсирования, чтобы она могла стать классическим альбомом FF. Я так рад, что все его услышат, потому что он действительно звучит потрясающе.
Вот и всё, так просто. Это всё, что я хотел сделать.
Несмотря на всё то дерьмо, которое я получаю, я всё ещё люблю вас всех и ни на кого не злюсь».
Red One
hansi_hrb
Khanate
наверно это будет уже окончательная точка в карьере ФФ. потому что если Бёртон не при делах, то дальше альбомы писать не с кем будет.
Equitant
И вообще, тогда у меня такой вопрос: наверное, я ничего не понимаю в процессе выпуска музыки, но если у них есть контракт со звукозаписывающей компанией (и не какой-то там, а с самой Nuclear Blast), то какого чёрта они просят деньги на альбом через краудфандинг? По идее, это лейбл должен оплачивать запись альбома, разве нет?
AlexTronenko
hansi_hrb
Khanate
а там уже можно и похоронить честное имя FF в принципе.
father
Кстати, все три новости в фейсбуке мелькали несколько дней назад, и последние несколько месяцев Бэлл действительно дико продвигает AotW, а про FF вспомнил только в посте, где говорил, что не имеет ничего общего со сбором средств на новый альбом.
for example
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