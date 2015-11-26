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Гитарист FEAR FACTORY : «Откуда столько драмы?»



Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares вновь решил прояснить свое решение о запуске по сбору средств, споры вокруг которого вышли на новый уровень после слов вокалиста команды, Burton'a C. Bell'a о том, что он «не имеет к этой акции никакого отношения»:



«Несмотря на то, что вы, возможно, слышали о странице FEAR FACTORY на GoFundMe, она не является мошенничеством и не создана для оплаты чьих-либо личных юридических услуг.



Многие люди начали генерировать негатив, и из-за этого другие могут не увидеть всей правды. Я принял некоторые из самых резких критических замечаний в свой адрес, некоторые из них исходили от членов группы, некоторые — от бывших членов группы и от фанатов.



Я не понимаю, почему [существует] вся эта бессмысленная драма, потому что, в конце концов, мы все хотим одного и того же, а именно — наслаждаться крутой пластинкой FEAR FACTORY, которая принесёт пользу всем нам.



Я готов рассказать вам правду об этом альбоме. Три года назад, в 2017 году, мы закончили над ним работу, передали звукозаписывающей компании в комплекте с обложкой. Возможно, этот альбом никогда не увидел бы свет из-за всех юридических проблем, которые были связаны с правами на название FEAR FACTORY.



После того, как я восстановил все свои права на название, я решил вернуться к этому диску и внести некоторые столь необходимые улучшения. Благодаря всем пожертвованиям, которые мы получили до сих пор, мы можем нанять ту же самую продюсерскую команду, какая была на "Genexus".



Всё, чего я хочу, — сделать эту запись лучшей с рядом удивительных людей, которые над ней трудились. Она заслуживает убийственного продюсирования, чтобы она могла стать классическим альбомом FF. Я так рад, что все его услышат, потому что он действительно звучит потрясающе.



Вот и всё, так просто. Это всё, что я хотел сделать.



Несмотря на всё то дерьмо, которое я получаю, я всё ещё люблю вас всех и ни на кого не злюсь».







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