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Fear Factory

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16 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Откуда столько драмы?»

16 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL дистанцировался от нового альбома FEAR FACTORY?

16 сен 2020 : 		 FEAR FACTORY начали сбор средств на альбом

31 июл 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Моя игра никак не связана с PANTERA»

18 июн 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о занятиях на карантине

5 июн 2020 : 		 DINO CAZARES о перспективах FEAR FACTORY

5 май 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY в карантинном видео SKUMLOVE

9 апр 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY обучает риффам

3 фев 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о планах на 2020 год

27 янв 2020 : 		 DINO CAZARES исполняет FEAR FACTORY

17 апр 2019 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мне нечего сказать про новый альбом»

11 фев 2019 : 		 BURTON C. BELL рассказал о новом альбоме FEAR FACTORY

6 дек 2018 : 		 FEAR FACTORY завершили запись

26 июл 2018 : 		 Гитарист FEAR FACTORY и фронтмен DIE KRUPPS основали DIEKLUTE

16 сен 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Американская политика — просто катастрофа»

31 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о тех, кто вдохновил его на занятие музыкой

27 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

23 авг 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Политика — просто шутка»

23 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY о летних гастролях

22 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Играть сидя было довольно необычно»

16 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY планируют целиком исполнять "Obsolete"

16 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сел: видео

7 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY присядет на четыре концерта

5 июн 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY о последнем альбоме: "Мы хотели как лучше..."

16 май 2016 : 		 DINO CAZARES рассказал, как FEAR FACTORY создали своё уникальное звучание

13 апр 2016 : 		 Новое видео FEAR FACTORY
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Гитарист FEAR FACTORY: «Откуда столько драмы?»



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Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares вновь решил прояснить свое решение о запуске по сбору средств, споры вокруг которого вышли на новый уровень после слов вокалиста команды, Burton'a C. Bell'a о том, что он «не имеет к этой акции никакого отношения»:

«Несмотря на то, что вы, возможно, слышали о странице FEAR FACTORY на GoFundMe, она не является мошенничеством и не создана для оплаты чьих-либо личных юридических услуг.

Многие люди начали генерировать негатив, и из-за этого другие могут не увидеть всей правды. Я принял некоторые из самых резких критических замечаний в свой адрес, некоторые из них исходили от членов группы, некоторые — от бывших членов группы и от фанатов.

Я не понимаю, почему [существует] вся эта бессмысленная драма, потому что, в конце концов, мы все хотим одного и того же, а именно — наслаждаться крутой пластинкой FEAR FACTORY, которая принесёт пользу всем нам.

Я готов рассказать вам правду об этом альбоме. Три года назад, в 2017 году, мы закончили над ним работу, передали звукозаписывающей компании в комплекте с обложкой. Возможно, этот альбом никогда не увидел бы свет из-за всех юридических проблем, которые были связаны с правами на название FEAR FACTORY.

После того, как я восстановил все свои права на название, я решил вернуться к этому диску и внести некоторые столь необходимые улучшения. Благодаря всем пожертвованиям, которые мы получили до сих пор, мы можем нанять ту же самую продюсерскую команду, какая была на "Genexus".

Всё, чего я хочу, — сделать эту запись лучшей с рядом удивительных людей, которые над ней трудились. Она заслуживает убийственного продюсирования, чтобы она могла стать классическим альбомом FF. Я так рад, что все его услышат, потому что он действительно звучит потрясающе.

Вот и всё, так просто. Это всё, что я хотел сделать.

Несмотря на всё то дерьмо, которое я получаю, я всё ещё люблю вас всех и ни на кого не злюсь».

FEAR FACTORY



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Red One


16 сен 2020, 15:02		Сколько любви и добра в этом лице!

hansi_hrb


16 сен 2020, 15:14		Будешь тут добрым, когда подельник подставил.

Khanate


16 сен 2020, 15:23		ну хоть альбом выпустит. прикольно.

наверно это будет уже окончательная точка в карьере ФФ. потому что если Бёртон не при делах, то дальше альбомы писать не с кем будет.

Equitant


16 сен 2020, 16:28		В этой новости сказано, что законченный альбом был отдан лейблу в 2017 году, а в соседней новости они просят пожертвование на завершение альбома... Так где правда-то?
И вообще, тогда у меня такой вопрос: наверное, я ничего не понимаю в процессе выпуска музыки, но если у них есть контракт со звукозаписывающей компанией (и не какой-то там, а с самой Nuclear Blast), то какого чёрта они просят деньги на альбом через краудфандинг? По идее, это лейбл должен оплачивать запись альбома, разве нет?


AlexTronenko


16 сен 2020, 16:36		тут темная история, Дино говорит что хочет перезапсиать весь инструментал альбома (заменить живыми барабанами, драм машину, клавиш добавить), Бертон говорит что Дино денег собирает чтобы оплатить расходы на адвокатов, которые он потратил на суды по названию, но так как собирать на это в открытую както не кошерно, то решил придумать эту идею с перезаписью инструментов.

hansi_hrb


16 сен 2020, 16:41		Казареса на мыло. Как раз походящая комплекция.

Khanate


16 сен 2020, 17:30		думаю тут 50 на 50. и в альбом вложит, и остальное оплатит.

а там уже можно и похоронить честное имя FF в принципе.

father


16 сен 2020, 19:02		По большому счёту честного имени-то нет с 2010 года, но музло они и в последнем на данный момент альбоме зарубали знатное.

Кстати, все три новости в фейсбуке мелькали несколько дней назад, и последние несколько месяцев Бэлл действительно дико продвигает AotW, а про FF вспомнил только в посте, где говорил, что не имеет ничего общего со сбором средств на новый альбом.

for example


16 сен 2020, 19:04		Да надо было им в первый раз разбегаться окончательно и не ломать комедию. Хотя Archetype норм альбом.


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