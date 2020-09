сегодня



Гитарист FEAR FACTORY : «Мы с Burton'ом не разговаривали»



После объявления о сборе средств на выпуск альбома FEAR FACTORY, а также заявления уже бывшего вокалиста FEAR FACTORY (на момент разговора этого ещё не случилось), Dino Cazares в одной из бесед прокомментировал слова BURTON'a C. BELL'a:



«А я не знаю, кто это писал. Это появилось в его инстаграме и на других ресурсах, но это не тот человек, которого я знал, это не тот Burton, которого я знал. Он не бросается на людей в Instagram или Facebook — ни одна из его социальных сетей не похожа на эту. Это не тот человек, которого я знаю. Так что тот, кто контролирует его социальные сети, может быть тем, кто дезинформирован. Сейчас эти комментарии не похожи на те, что исходят от человека, который занимается музыкальным бизнесом уже 30 лет. Эти слова того, кто не знает, как работает музыкальный бизнес. И причина, по которой я говорю это, заключается в словах о странице GoFundMe и получении преимуществ. И человек, который написал это, ошибается, потому что в конечном счёте Burton также извлекает выгоду от GoFundMe, и он извлекает выгоду из отличной записи, когда она выходит в свет».



О том, говорил ли он непосредственно с Burton'ом о своём решении обновить записи 2017 года и выпустить их:



«Нет, я не говорил с ним. Он ясно дал понять, что дистанцируется от FEAR FACTORY, потому что работает над [своим проектом] ASCENSION OF THE WATCHERS. Сейчас я цитирую его, он [сказал] прессе и [ушёл] в запись, [как и] сказал. Мы пытались связаться друг с другом за эти годы, но у нас не совсем идеальные отношения. Обычно когда Burt работает над проектом, он исчезает и фокусируется на этом. Это то, что я уяснил за тридцать лет общения и ведения с ним дел. И всё. В последнее время между нами вообще не было никакого общения».













+0 -0



( 1 ) просмотров: 726