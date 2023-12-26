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Fear Factory

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Новый вокалист FEAR FACTORY: «Приятно, что меня сравнивают с Burton'ом»



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Milo Silvestro в недавней беседе с RichardMetalFan прокомментировал слова поклонников о том, что он весьма похож на Burton'а C. Bell'a:

«Да, так или иначе, но для меня это комплимент, потому что, во-первых, для меня лично он — кумир, я люблю его и люблю его творчество и наследие как вокалиста. А во-вторых, я пою в группе, которая является культовой, и всё в звучании FEAR FACTORY — гитара, вокал, синтезатор, барабаны, бас — является культовым. Если вы послушаете записи FEAR FACTORY, отдельные треки, вы поймёте, что это гитара FEAR FACTORY, вы поймёте, что это вокал FEAR FACTORY. Всё в FEAR FACTORY знаковое. И я полагаю, и Dino [Cazares, гитарист и лидер FEAR FACTORY] считает так же, и если вам нужно заменить такого культового вокалиста, то вы должны вписать его в свой стиль. Так что дело не в том, что я хочу звучать как Burt только потому, что он мне нравится, и я хочу — как некоторые говорят в более агрессивной манере — быть подражателем Burt'а, что для меня, кстати, всё равно является комплиментом. И это правда. Они скучают по нему, и я это понимаю. Но ведь есть и те, кому нравится, когда FEAR FACTORY двигаются дальше с новым вокалистом.

Дело не в том, что я хочу ему подражать, а в том, что мне нужно соответствовать его стилю. Это как если бы ты пришёл заменить, скажем, Dino — культового гитариста и его стиль игры, то, конечно, ты будешь использовать его звучание, его гитару, его звукосниматели. Тебе захочется создать этот тембр. То же самое происходит и с вокалом. Dino присылал мне в процессе прослушивания записи одного вокала. Он прислал мне а капелла варианты из песен "Resurrection" и "Timelessness". Он говорит: "Я пришлю тебе а капеллы". А я в ответ: "О, хорошо, круто. И что мне с ними делать?" А он: "Просто слушай и изучай его стиль". Он попросил меня об этом, потому что заметил, что я изучил его стиль, но он также хотел, чтобы я изучил его ещё больше, как будто нужно не просто звучать как он, а владеть его нюансами, его приёмами. У Burt'a много нюансов, много типичных для него элементов, которые он делал с мелодиями и голосом, даже ноты, которые вы слышите на записях, — всё это часть его звучания. Красота его вокала в том, что он не был сверхточным и техничным, но при этом он был искренним. В его голосе была душа, и вы должны уловить эту душевность не только с технической стороны, но и с эмоциональной. Нужно прочувствовать то, что он поёт. Я полагаю, что это самая сложная и трудная часть пения в FEAR FACTORY. Вы должны петь с подобной страстью и душевностью. И этому тоже можно научиться. И я полагаю, что именно по этой причине — и я на самом деле очень рад, что люди говорят об этом, — именно по этой причине люди замечают сходство моего голоса с голосом Burt'а. У нас не очень похожие голоса, когда мы говорим, но мы оба баритоны, так что всё это имеет значение, ведь всегда хочется подобрать человека с таким же вокальным диапазоном. И я прошёл через многое — я хирургически изучал все его нюансы на записях и с этими а капелла вариантами песен. Так что, видимо, причина в этом. Я серьёзно изучал его стиль, потому что об этом меня попросили. И я уверен, что такая просьба совершенно правильна и оправданна, потому что вы хотите отдать должное вокальному наследию этой группы. Нельзя просто взять и использовать совершенно другой вокальный стиль — это неправильно».




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26 дек 2023
x
xRReth
Вот вам и ответ, искатели сходств
26 дек 2023
gravitgroove
xRReth, угу, соответствовать так, что и чёлочка такая же, и поведение на сцене.
Об этом и писали все, читать внимательнее нужно. Все ради того, чтобы угодить сисястому боссу и небольшой группе упоротых фэнов с щебнем вместо мозгов, которые не терпят перемен, а жаждят Cloning Technology.
26 дек 2023
x
xRReth
gravitgroove, ну ты прям настолько в сарказм не умеешь?
или просто ядом плюнуть лишь бы было?

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