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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 24
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
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Fear Factory

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DINO CAZARES троллит троллей



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Во время появления в последнем эпизоде подкаста "Rock 'N' SeXXXy UnCensored With Amber Lynn" гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares рассказал о том, что он «очень активен» в социальных сетях:

«Я отвечаю многим фанатам — и хорошим, и плохим».

Когда ведущая Эмбер Линн спросила, как он относится к критике своей музыки в Интернете, Дино ответил:

«Я смотрю на это так: по крайней мере, они послушали и попробовали. Но есть люди, которые просто хотят говорить гадости, — они сами по себе такие. Но самое забавное, что когда они это делают, а потом я отвечаю им, они удивляются. Они думают, что они анонимны; они думают, что никто этого не увидит. Но люди это видят. Многие артисты это видят. Многие артисты пытаются игнорировать это, потому что это их беспокоит. Некоторые артисты расстраиваются из-за этого и становятся неуверенными в себе. Но я, например, говорю: "Я тебе отвечу тем же". Это забавно, потому что они мне хамят, а я им хамлю в ответ, а после они говорят: "Ты м*дак", потому что я им ответил в той же манере. Так что это даже забавно».

После того, как соведущий Джо Уильямсон заметил, что для работы в развлекательном бизнесе нужно иметь «толстую кожу», Dino ответил:

«Верно. Но [интернет-троллям] тоже нужно иметь толстую кожу, если они собираются это делать; они должны уметь с этим справляться. Это так просто, потому что кто-то может попытаться катить баллон на тебя в Интернете, а ты просто ищешь его аккаунт в соцсетях: "Так, у этого парня есть это, есть то", и ты можешь крошить батон на них в ответ. И люди такие: "О чёрт"».

RockвЂ™NвЂ™SeXXXyU thank you Fear FactoryвЂ™s Dino Cazares for a great show pictured with host Amber Lynn, and Joe Williamson if you missed the live show replay on our blog at https://t.co/DGNjAaJfx7 or UNBGO Ch1 also Spotify pic.twitter.com/p08vbe8JBL






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30 авг 2022
gravitgroove
Вот же его бомбит, что сталкерить по страницам душнил начинает. Наверное переживает, что след выведет на СиБела.
Like!1
30 авг 2022
father
gravitgroove, недавно кстати в комментах на фейсбуке аккаунт FF довольно жёстко покрыл хуями Белла в ответ на какой-то коммент в духе "ээээх, без Бёртона будет не то", но я не думал, что это лично Казарес так развлекается
30 авг 2022
gravitgroove
father, можно узнать конкретнее, что именно вызвало такую реакцию? Из-за того, что у Белла было часто плохо с голосом на выступлениях, или это просто сочувствующие старому индейцу?
30 авг 2022
s
sibterminator
Ох, как он меня троллит...

просмотров: 553

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