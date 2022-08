сегодня



DINO CAZARES троллит троллей



Во время появления в последнем эпизоде подкаста "Rock 'N' SeXXXy UnCensored With Amber Lynn" гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares рассказал о том, что он «очень активен» в социальных сетях:



«Я отвечаю многим фанатам — и хорошим, и плохим».



Когда ведущая Эмбер Линн спросила, как он относится к критике своей музыки в Интернете, Дино ответил:



«Я смотрю на это так: по крайней мере, они послушали и попробовали. Но есть люди, которые просто хотят говорить гадости, — они сами по себе такие. Но самое забавное, что когда они это делают, а потом я отвечаю им, они удивляются. Они думают, что они анонимны; они думают, что никто этого не увидит. Но люди это видят. Многие артисты это видят. Многие артисты пытаются игнорировать это, потому что это их беспокоит. Некоторые артисты расстраиваются из-за этого и становятся неуверенными в себе. Но я, например, говорю: "Я тебе отвечу тем же". Это забавно, потому что они мне хамят, а я им хамлю в ответ, а после они говорят: "Ты м*дак", потому что я им ответил в той же манере. Так что это даже забавно».



После того, как соведущий Джо Уильямсон заметил, что для работы в развлекательном бизнесе нужно иметь «толстую кожу», Dino ответил:



«Верно. Но [интернет-троллям] тоже нужно иметь толстую кожу, если они собираются это делать; они должны уметь с этим справляться. Это так просто, потому что кто-то может попытаться катить баллон на тебя в Интернете, а ты просто ищешь его аккаунт в соцсетях: "Так, у этого парня есть это, есть то", и ты можешь крошить батон на них в ответ. И люди такие: "О чёрт"».

Listen to "Dino Cazares, Fear Factor" on Spreaker.







Rock’N’SeXXXyU thank you Fear Factory’s Dino Cazares for a great show pictured with host Amber Lynn, and Joe Williamson if you missed the live show replay on our blog at https://t.co/DGNjAaJfx7 or UNBGO Ch1 also Spotify pic.twitter.com/p08vbe8JBL





