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*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 14
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Fear Factory

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Гитарист FEAR FACTORY — об уходе оригинального вокалиста: «Он всегда хотел уйти»



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В новом интервью с RichardMetalFan гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares рассказал об уходе в 2020 году оригинального вокалиста группы, Burton'a C. Bell'a:

«На протяжении многих лет я видел, что у него было чемоданное настроение — он всегда был таким. Изначально он ушёл из группы в 2002 году, а затем вернулся в группу и перезапустил её с другими ребятами без меня. По крайней мере, я так думал. Но я не знаю. Я так и не узнал до конца, почему они так поступили. Но мне казалось, что он всегда хотел уйти, и я думаю, что это время настало, по какой бы причине это ни произошло. Я имею в виду, чтобы узнать причину его ухода, нужно спросить его самого. Но он практически оставил мне все обязанности по работе над последним альбомом [FEAR FACTORY] "Aggression Continuum". И теперь я двигаюсь дальше без него, группа будет существовать без него. Он пошёл дальше, и я тоже. Фанаты могут плакать сколько угодно, и люди могут хотеть чего угодно. И я понимаю это. Он был в группе много лет, и он был единственным вокалистом на этой пластинке, хотя до этого он уходил из группы два или три раза. Но он ушёл, и я двинулся дальше, и он тоже».

Dino также рассказал о новом вокалисте FEAR FACTORY, личность которого пока не раскрывается:

«Это будет сложная задача, но я не боюсь. Я уже сталкивался с подобным раньше. Я готов двигаться вперёд. Я с нетерпением жду этого. Я думаю, это будет офигенно круто. Это будет убойно. Я собираюсь выпустить ещё немного тяжёлой шняги. Так что я думаю, что не стоит волноваться. Вокалист у меня замечательный. Он моложе, ему около 30 лет. Я думаю, он находится на пике своей формы. Он готов к работе. Мы пока не делаем никаких заявлений, но люди скоро всё узнают».




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