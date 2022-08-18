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Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!»



Dino Cazares вновь отказался называть, кого же он нашёл на место к микрофону:



«Многие люди в интернете спрашивают меня о FEAR FACTORY: "Когда, б$$$ь, вы выпустите песню? Когда ты объявишь вокалиста?" Бла-бла-бла и всё в таком духе. А я такой: "Слушайте, я просто не тороплюсь и хочу, чтобы всё было как надо. Я не тороплюсь, и это будет запиписечно". Люди хотят, чтобы я поторопился, а я просто не хочу спешить. Они такие: "Просто, б$$$ь, скажи нам, кто вокалист, ты, иммудон!" Все кричат на меня, говорят мне такие вещи. А я в ответ: "Потерпите. Просто будьте терпеливы".



Я просто хочу, чтобы всё получилось изумительно. Я хочу, чтобы трек и певец были объявлены одновременно, чтобы все были в восторге от песни. Потому что если я объявлю имя вокалиста прямо сейчас, то это будет из серии: "А, да пошёл он нахрен". Они ещё даже не слышали его, а уже будут нести всякую чушь. Так что я хочу, чтобы они услышали и увидели его — да, это всё-таки он — чтобы они могли возбудиться от этого!»







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