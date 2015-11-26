Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 274
*Новое видео ACCEPT 219
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 46
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 40
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 39
[= ||| все новости группы



*

Fear Factory

*



7 окт 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — об уходе вокалиста

7 окт 2020 : 		 DINO CAZARES: «Я из социальных сетей узнал, что от нас уходит вокалист»

3 окт 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY критикует за маски

30 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы с Burton'ом не разговаривали»

29 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL покинул FEAR FACTORY

25 сен 2020 : 		 Репортаж из студии FEAR FACTORY

16 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Откуда столько драмы?»

16 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL дистанцировался от нового альбома FEAR FACTORY?

16 сен 2020 : 		 FEAR FACTORY начали сбор средств на альбом

31 июл 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Моя игра никак не связана с PANTERA»

18 июн 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о занятиях на карантине

5 июн 2020 : 		 DINO CAZARES о перспективах FEAR FACTORY

5 май 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY в карантинном видео SKUMLOVE

9 апр 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY обучает риффам

3 фев 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о планах на 2020 год

27 янв 2020 : 		 DINO CAZARES исполняет FEAR FACTORY

17 апр 2019 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мне нечего сказать про новый альбом»

11 фев 2019 : 		 BURTON C. BELL рассказал о новом альбоме FEAR FACTORY

6 дек 2018 : 		 FEAR FACTORY завершили запись

26 июл 2018 : 		 Гитарист FEAR FACTORY и фронтмен DIE KRUPPS основали DIEKLUTE

16 сен 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Американская политика — просто катастрофа»

31 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о тех, кто вдохновил его на занятие музыкой

27 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

23 авг 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Политика — просто шутка»

23 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY о летних гастролях

22 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Играть сидя было довольно необычно»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист FEAR FACTORY — об уходе вокалиста



*
zoom
*
* *
Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares отреагировал на решение об уходе Burton'a C. Bell'a:

«Уход Dry Lung Vocal Martyr.

На прошлой неделе Bell объявил о своём решении покинуть FEAR FACTORY. Мы все были опечалены и удивлены этой новостью, так как она не обсуждалась ни с кем из FEAR FACTORY, ибо он не разговаривал ни с кем больше года, что только усложняло общение. С учётом будущего альбома, намеченного к релизу на 2021 год, грустно, что он решил сделать это.

Было много домыслов о том, почему это произошло, многие фанаты размещали негативные и иногда очень обидные комментарии на всех наших социальных медиаплатформах, в основном направленные на меня лично. Однако в заявлении Burton'a, размещённом на его сайте, много неточностей и мелких несоответствий, и, как всегда бывает, в каждой истории есть две стороны.

После длительной судебной тяжбы с двумя бывшими членами группы Burton потерял своё законное право владеть именем FEAR FACTORY. У меня была возможность сделать что-то правильное, и я считал, что возвращение имени в полном объёме было правильным делом для нас обоих, так что спустя почти 4 года мы можем продолжать как FEAR FACTORY, выпускать больше записей и гастролировать. Вот почему грустно слышать, что он решил уйти, и, на мой взгляд, какие бы ни были у него проблемы, это всё не выглядит таким образом, что это невозможно разрешить.

Я уважаю его решение, хотя и не понимаю его. Я думаю, что иногда людям просто необходимо внести большие изменения в свою жизнь.

Даже несмотря на то, что меня обвиняют в его уходе, я не злюсь, потому что я довольно спокойный и сильный человек. Я прощаю всю ложь, негатив и вину, которая исходит от него и некоторых фанатов, потому что я не знаю, через что он проходит, а некоторые люди по-другому относятся к большим потерям.

Одна вещь, которая будет прояснена, и я повторю ещё раз: кампания GoFundMe используется исключительно для доработки альбома.

По мере того, как я печатаю это, начинается микширование и мастеринг альбома, и нам всем не терпится дождаться момента, когда вы всё услышите. И да, даже с решением Burton'a уйти из FEAR FACTORY его вокал останется на альбоме. А тем из вас, кто уже внёс свой вклад в GoFundMe, мы безмерно благодарны!

Burton, я буду скучать по тебе, и после тридцати совместных лет в качестве фронтмена FEAR FACTORY я могу только пожелать тебе всего наилучшего во всех твоих текущих и будущих начинаниях, и хочу поблагодарить за все те годы, что ты был в FEAR FACTORY.

Пока же дверь для тебя остается открытой, если ты хочешь вернуться, но помни, что вечно так не будет.

Что бы ни случилось, FEAR FACTORY здесь и сейчас, и будут продолжать.

Спасибо. Dino Cazares».

DINO CAZARES: The Door For BURTON C. BELL To Return To FEAR FACTORY



Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


7 окт 2020, 15:12		Самым забавным поворотом был бы реюнион с двумя бывшими + новый вокалист:)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 905

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом