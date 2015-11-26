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Гитарист FEAR FACTORY — об уходе вокалиста



Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares отреагировал на решение об уходе Burton'a C. Bell'a:



«Уход Dry Lung Vocal Martyr.



На прошлой неделе Bell объявил о своём решении покинуть FEAR FACTORY. Мы все были опечалены и удивлены этой новостью, так как она не обсуждалась ни с кем из FEAR FACTORY, ибо он не разговаривал ни с кем больше года, что только усложняло общение. С учётом будущего альбома, намеченного к релизу на 2021 год, грустно, что он решил сделать это.



Было много домыслов о том, почему это произошло, многие фанаты размещали негативные и иногда очень обидные комментарии на всех наших социальных медиаплатформах, в основном направленные на меня лично. Однако в заявлении Burton'a, размещённом на его сайте, много неточностей и мелких несоответствий, и, как всегда бывает, в каждой истории есть две стороны.



После длительной судебной тяжбы с двумя бывшими членами группы Burton потерял своё законное право владеть именем FEAR FACTORY. У меня была возможность сделать что-то правильное, и я считал, что возвращение имени в полном объёме было правильным делом для нас обоих, так что спустя почти 4 года мы можем продолжать как FEAR FACTORY, выпускать больше записей и гастролировать. Вот почему грустно слышать, что он решил уйти, и, на мой взгляд, какие бы ни были у него проблемы, это всё не выглядит таким образом, что это невозможно разрешить.



Я уважаю его решение, хотя и не понимаю его. Я думаю, что иногда людям просто необходимо внести большие изменения в свою жизнь.



Даже несмотря на то, что меня обвиняют в его уходе, я не злюсь, потому что я довольно спокойный и сильный человек. Я прощаю всю ложь, негатив и вину, которая исходит от него и некоторых фанатов, потому что я не знаю, через что он проходит, а некоторые люди по-другому относятся к большим потерям.



Одна вещь, которая будет прояснена, и я повторю ещё раз: кампания GoFundMe используется исключительно для доработки альбома.



По мере того, как я печатаю это, начинается микширование и мастеринг альбома, и нам всем не терпится дождаться момента, когда вы всё услышите. И да, даже с решением Burton'a уйти из FEAR FACTORY его вокал останется на альбоме. А тем из вас, кто уже внёс свой вклад в GoFundMe, мы безмерно благодарны!



Burton, я буду скучать по тебе, и после тридцати совместных лет в качестве фронтмена FEAR FACTORY я могу только пожелать тебе всего наилучшего во всех твоих текущих и будущих начинаниях, и хочу поблагодарить за все те годы, что ты был в FEAR FACTORY.



Пока же дверь для тебя остается открытой, если ты хочешь вернуться, но помни, что вечно так не будет.



Что бы ни случилось, FEAR FACTORY здесь и сейчас, и будут продолжать.



Спасибо. Dino Cazares».







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