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*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 28
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
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Fear Factory

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10 май 2023 : 		 Визуальный ряд от FEAR FACTORY

8 май 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

19 апр 2023 : 		 FEAR FACTORY в 4К

13 апр 2023 : 		 Инструментальная композиция от FEAR FACTORY

6 апр 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

5 апр 2023 : 		 Видео с текстом от FEAR FACTORY

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

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6 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

2 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

28 фев 2023 : 		 Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом

27 фев 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Хотел дать шанс незнакомому исполнителю»

21 фев 2023 : 		 Новым вокалистом FEAR FACTORY стал...

1 фев 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY готовит вокалиста ко встрече с троллями

24 янв 2023 : 		 FEAR FACTORY на NUCLEAR BLAST RECORDS

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26 дек 2022 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — об уходе оригинального вокалиста: «Он всегда хотел уйти»

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20 дек 2022 : 		 Мастер-класс от лидера FEAR FACTORY

16 дек 2022 : 		 Новому из FEAR FACTORY — 36

13 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY о звучании нового альбома

15 ноя 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!»

8 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY начнут запись зимой

1 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY готовят альбом

31 окт 2022 : 		 Ремикс от FEAR FACTORY

13 сен 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Имя вокалиста назову зимой»
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Визуальный ряд от FEAR FACTORY



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FEAR FACTORY опубликовали визуальный ряд к обновленной версии "Depraved Mind Murder", которая взята из обновленной версии альбома Re-Industrialized:

"The Industrialist"
"Recharger"
"New Messiah"
"God Eater"
"Depraved Mind Murder"
"Virus Of Faith"
"Difference Engine"
"Disassemble"
"Religion Is Flawed Because Man Is Flawed"
"Enhanced Reality"
"Human Augmentation"
"Fade Away" (Recharger Remix by Rhys Fulber and Dino Cazares)
"Noise In The Machine" (Difference Engine Remix by Blush Response)
"Landfill"
"Saturation"
"Passing Complexion"

FEAR FACTORY Launch Official Vizualizer For "Depraved Mind Murder"




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