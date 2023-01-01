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Визуальный ряд от FEAR FACTORY



FEAR FACTORY опубликовали визуальный ряд к обновленной версии "Depraved Mind Murder", которая взята из обновленной версии альбома Re-Industrialized:



"The Industrialist"

"Recharger"

"New Messiah"

"God Eater"

"Depraved Mind Murder"

"Virus Of Faith"

"Difference Engine"

"Disassemble"

"Religion Is Flawed Because Man Is Flawed"

"Enhanced Reality"

"Human Augmentation"

"Fade Away" (Recharger Remix by Rhys Fulber and Dino Cazares)

"Noise In The Machine" (Difference Engine Remix by Blush Response)

"Landfill"

"Saturation"

"Passing Complexion"







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