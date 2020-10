сегодня



Переиздание FEAR FACTORY выйдет с реальными ударными



Барабанщик FEAR FACTORY Mike Heller в интервью New Breed TV подтвердил, что новая цифровая версия альбома "The Industrialist" будет с живыми ударными, а не с драм-машиной:



«На "The Industrialist" никогда не было живых ударных, и сейчас, по крайней мере они, переписаны. Я сделаю это, и будет выпущена такая версия».













