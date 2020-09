сегодня



BURTON C. BELL дистанцировался от нового альбома FEAR FACTORY ?



BURTON C. BELL опубликовал сообщение в своих социальных аккаунтах, заявив, что он «не является частью» и не «извлекает выгоду» из любой кампании GoFundMe. Он добавил хэштег #fearfactory. Это привело в замешательство некоторых фанатов FEAR FACTORY, тем более, что Dino уже ранее сказал, что Bell будет петь на альбоме.



В интервью подкасту "Aftershocks" у него спросили, что он может сказать о новом диске FEAR FACTORY, на что он ответил:



«Ну, мы закончили и отдали новую пластинку FEAR FACTORY в 2017 году — всё свели, сделали мастеринг, обложку и всё такое. Теперь посмотрим, что выпустит Nuclear Blast. Понятия не имею. Моё внимание полностью сосредоточено на ASCENSION OF THE WATCHERS».













