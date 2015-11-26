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Fear Factory

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16 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Откуда столько драмы?»

16 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL дистанцировался от нового альбома FEAR FACTORY?

16 сен 2020 : 		 FEAR FACTORY начали сбор средств на альбом

31 июл 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Моя игра никак не связана с PANTERA»

18 июн 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о занятиях на карантине

5 июн 2020 : 		 DINO CAZARES о перспективах FEAR FACTORY

5 май 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY в карантинном видео SKUMLOVE

9 апр 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY обучает риффам

3 фев 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о планах на 2020 год

27 янв 2020 : 		 DINO CAZARES исполняет FEAR FACTORY

17 апр 2019 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мне нечего сказать про новый альбом»

11 фев 2019 : 		 BURTON C. BELL рассказал о новом альбоме FEAR FACTORY

6 дек 2018 : 		 FEAR FACTORY завершили запись

26 июл 2018 : 		 Гитарист FEAR FACTORY и фронтмен DIE KRUPPS основали DIEKLUTE

16 сен 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Американская политика — просто катастрофа»

31 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о тех, кто вдохновил его на занятие музыкой

27 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

23 авг 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Политика — просто шутка»

23 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY о летних гастролях

22 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Играть сидя было довольно необычно»

16 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY планируют целиком исполнять "Obsolete"

16 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сел: видео

7 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY присядет на четыре концерта

5 июн 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY о последнем альбоме: "Мы хотели как лучше..."

16 май 2016 : 		 DINO CAZARES рассказал, как FEAR FACTORY создали своё уникальное звучание

13 апр 2016 : 		 Новое видео FEAR FACTORY
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BURTON C. BELL дистанцировался от нового альбома FEAR FACTORY?



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BURTON C. BELL опубликовал сообщение в своих социальных аккаунтах, заявив, что он «не является частью» и не «извлекает выгоду» из любой кампании GoFundMe. Он добавил хэштег #fearfactory. Это привело в замешательство некоторых фанатов FEAR FACTORY, тем более, что Dino уже ранее сказал, что Bell будет петь на альбоме.

В интервью подкасту "Aftershocks" у него спросили, что он может сказать о новом диске FEAR FACTORY, на что он ответил:

«Ну, мы закончили и отдали новую пластинку FEAR FACTORY в 2017 году — всё свели, сделали мастеринг, обложку и всё такое. Теперь посмотрим, что выпустит Nuclear Blast. Понятия не имею. Моё внимание полностью сосредоточено на ASCENSION OF THE WATCHERS».

BURTON C. BELL Distances Himself From Upcoming FEAR FACTORY Album, Says His Focus Is On ASCENSION OF THE WATCHERS





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