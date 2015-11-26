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Fear Factory

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11 фев 2019 : 		 BURTON C. BELL рассказал о новом альбоме FEAR FACTORY

6 дек 2018 : 		 FEAR FACTORY завершили запись

26 июл 2018 : 		 Гитарист FEAR FACTORY и фронтмен DIE KRUPPS основали DIEKLUTE

16 сен 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Американская политика — просто катастрофа»

31 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о тех, кто вдохновил его на занятие музыкой

27 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

23 авг 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Политика — просто шутка»

23 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY о летних гастролях

22 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Играть сидя было довольно необычно»

16 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY планируют целиком исполнять "Obsolete"

16 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сел: видео

7 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY присядет на четыре концерта

5 июн 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY о последнем альбоме: "Мы хотели как лучше..."

16 май 2016 : 		 DINO CAZARES рассказал, как FEAR FACTORY создали своё уникальное звучание

13 апр 2016 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

30 мар 2016 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

23 мар 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «У нас по-прежнему есть страсть!»

9 мар 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: "Если выберут Трампа, я уеду в Австралию"

7 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления FEAR FACTORY

9 янв 2016 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

6 янв 2016 : 		 Новый эпизод от FEAR FACTORY

24 дек 2015 : 		 Вокалист FEAR FACTORY о событиях в Париже

17 дек 2015 : 		 Гитарист FEAR FACTORY об аварии

7 дек 2015 : 		 Новый эпизод от FEAR FACTORY

30 ноя 2015 : 		 FEAR FACTORY об аварии

25 ноя 2015 : 		 FEAR FACTORY попали в аварию
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|||| 11 фев 2019

BURTON C. BELL рассказал о новом альбоме FEAR FACTORY



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Вокалист FEAR FACTORY Burton C. Bell в интервью для SiriusXM раскрыл детали нового альбома:

«FEAR FACTORY, у нас есть новый альбом. Он готов. Он отправлен на лейбл. И у нас были кое-какие технические сложности, но теперь работа завершена, и альбом выйдет. Он будет называться "Monolith". Это крутая запись».

Burton также продемонстрировал предполагаемую обложку диска на смартфоне (её можно увидеть ниже).



BURTON C. BELL Reveals New FEAR FACTORY Album Title, Cover Art






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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Eu_Gene


11 фев 2019, 13:19		Хорошо бы услышать какое-то разнообразие в гитарках, Пузарес на Генексусе сочинял партии явно на расслабоне

Exceptional


11 фев 2019, 16:24		Лишь бы уровень сохранили, да пару хитов написали. В остальном - пофиг.

HailtoSlave


11 фев 2019, 22:08		>Хорошо бы услышать какое-то разнообразие в гитарках,

Ааххахаха уже больше 20 лет одно и то же, какое разнообразие, о чем вы, юноша)?

Eu_Gene


12 фев 2019, 00:21		HailtoSlave, т.е. альбомы 2001, 2004, 2005 и 2010 звучат и подаются одинаково? Точно?

Dichlofos


12 фев 2019, 01:01		Тем временем сам Казарес и не в курсе что у FF выходит новый альбом...

kusnecc


13 фев 2019, 12:03		HailtoSlave,
1992 - Дэт-метал и грайндкор со вставками индастриал-метала
1995 - Индастриализированный грув-метал со вставками дэт-метала
1998 - Индастриал-метал со вставками грув-метала и ню-метала
2001 - Ню-метал со вставками индастриал-метала
2004 - Грув-метал с закосом под ню-метал
2005 - Что-то непонятное
2010 - Мы пытались как в Demanufacture
2012 - Мы пытались как в Demanufacture
2015 - Мы пытались как в Demanufacture
2019 - Мы пытались.


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