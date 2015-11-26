BURTON C. BELL рассказал о новом альбоме FEAR FACTORY
Вокалист FEAR FACTORY Burton C. Bell в интервью для SiriusXM раскрыл детали нового альбома:
«FEAR FACTORY, у нас есть новый альбом. Он готов. Он отправлен на лейбл. И у нас были кое-какие технические сложности, но теперь работа завершена, и альбом выйдет. Он будет называться "Monolith". Это крутая запись».
Burton также продемонстрировал предполагаемую обложку диска на смартфоне (её можно увидеть ниже).
Eu_Gene
Exceptional
HailtoSlave
Ааххахаха уже больше 20 лет одно и то же, какое разнообразие, о чем вы, юноша)?
Eu_Gene
Dichlofos
kusnecc
1992 - Дэт-метал и грайндкор со вставками индастриал-метала
1995 - Индастриализированный грув-метал со вставками дэт-метала
1998 - Индастриал-метал со вставками грув-метала и ню-метала
2001 - Ню-метал со вставками индастриал-метала
2004 - Грув-метал с закосом под ню-метал
2005 - Что-то непонятное
2010 - Мы пытались как в Demanufacture
2012 - Мы пытались как в Demanufacture
2015 - Мы пытались как в Demanufacture
2019 - Мы пытались.
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