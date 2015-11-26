11 фев 2019



BURTON C. BELL рассказал о новом альбоме FEAR FACTORY



Вокалист FEAR FACTORY Burton C. Bell в интервью для SiriusXM раскрыл детали нового альбома:



«FEAR FACTORY, у нас есть новый альбом. Он готов. Он отправлен на лейбл. И у нас были кое-какие технические сложности, но теперь работа завершена, и альбом выйдет. Он будет называться "Monolith". Это крутая запись».



Burton также продемонстрировал предполагаемую обложку диска на смартфоне (её можно увидеть ниже).



















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