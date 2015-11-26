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Fear Factory

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Вокалист FEAR FACTORY критикует за маски



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Вокалист FEAR FACTORY Burton C. Bell обвинил тех, кто не желает носить в маски, в том, что они мешают возвращению всех к нормальной жизни:

«Я надеюсь, что эта пандемическая ерунда быстро закончится, и я надеюсь, что все поступят умно и помогут остальным, чтобы все могли вернуться к нормальной работе. Поскольку эти дураки шляются по по улицам и совсем не пытаются обезопасить себя, то больше всего пострадают музыканты. Музыкальная индустрия была первой, которую прикрыли, и она будет последней, которую откроют.

Нетрудно носить маску — легче, чем обувь».

FEAR FACTORY Singer BURTON C. BELL Blasts Anti-Maskers: Wearing A Mask Is





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Artemon


3 окт 2020, 13:31		Бывший вокалист Fear Factory ☹️

gravitgroove


3 окт 2020, 14:08		Еще нет, вроде, там же Дино не верит!

dmitry.chetverov


3 окт 2020, 14:45		бляяя да заебали уже реально

Xander


3 окт 2020, 16:15		Может ковид в первую очередь поражает мозг🤔

Judas Kiss


3 окт 2020, 16:25		Поясняет за маски и за Дино Казареса


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