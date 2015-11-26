Вокалист FEAR FACTORY критикует за маски

Вокалист FEAR FACTORY Burton C. Bell обвинил тех, кто не желает носить в маски, в том, что они мешают возвращению всех к нормальной жизни:
«Я надеюсь, что эта пандемическая ерунда быстро закончится, и я надеюсь, что все поступят умно и помогут остальным, чтобы все могли вернуться к нормальной работе. Поскольку эти дураки шляются по по улицам и совсем не пытаются обезопасить себя, то больше всего пострадают музыканты. Музыкальная индустрия была первой, которую прикрыли, и она будет последней, которую откроют.
Artemon
gravitgroove
dmitry.chetverov
Xander
Judas Kiss
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