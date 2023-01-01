23 сен 2023



Лидер FEAR FACTORY: «У нас есть Eight!»



В рамках интервью KNAC.COM с лидером FEAR FACTORY спросили, стоит ли фанатом ждать нового материала:



«Мы уже начали работать над новым материалом. У нас есть восемь песен в наличии. Осталось написать еще пару песен, чтобы завершить альбом».



Что касается возможной даты выхода нового альбома FEAR FACTORY, Dino ответил



«Ждите его в следующем году, это точно».



На вопрос о том, будут ли FEAR FACTORY выпускать какие-либо синглы в течение нескольких месяцев, предшествующих выходу нового альбома, он сказал:



«Конечно, конечно, мы будем выпускать синглы. Но это, опять же, произойдет не раньше следующего года».







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