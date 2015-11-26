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Fear Factory
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http://www.fearfactory.com
Myspace:
http://www.myspace.com/fearfactoryofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/fearfactory
14 май 2021
:
Новая песня FEAR FACTORY
13 май 2021
:
Гитарист FEAR FACTORY: «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»
12 май 2021
:
DINO CAZARES исполняет новую песню FEAR FACTORY
7 май 2021
:
DINO CAZARES — о новом вокалисте FEAR FACTORY: «Хочу дать шанс новичку»
6 май 2021
:
Сказ о том, как гитарист FEAR FACTORY накормил лидера MEGADETH и попал впросак
29 апр 2021
:
Гитарист FEAR FACTORY сказал, что JAMES HETFIELD повлиял на его манеру игры
21 апр 2021
:
Лидер FEAR FACTORY: «К стойке нашёл талант!»
16 апр 2021
:
Новое видео FEAR FACTORY
16 апр 2021
:
Обложка нового альбома FEAR FACTORY
13 апр 2021
:
Премьера нового трека FEAR FACTORY состоится весной
1 апр 2021
:
Новая песня FEAR FACTORY выйдет весной
22 янв 2021
:
В машину гитариста FEAR FACTORY стреляли
20 янв 2021
:
Скоро новый сингл FEAR FACTORY
11 янв 2021
:
BURTON C. BELL: «Мне не интересно работать с FEAR FACTORY»
26 дек 2020
:
Лидер FEAR FACTORY представил педаль
18 дек 2020
:
Лидер FEAR FACTORY: «Пересмотрев "Demanufacture", я получил заряд для новых песен»
4 ноя 2020
:
30 лет FEAR FACTORY
3 ноя 2020
:
Гитарист FEAR FACTORY заявил, что BURTON C. BELL больше не может петь вживую
21 окт 2020
:
Переиздание FEAR FACTORY выйдет с реальными ударными
19 окт 2020
:
Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Жаль, что не отметили юбилей "Obsolete"»
10 окт 2020
:
BURTON C. BELL: «Хватит с меня FEAR FACTORY»
7 окт 2020
:
Гитарист FEAR FACTORY — об уходе вокалиста
7 окт 2020
:
DINO CAZARES: «Я из социальных сетей узнал, что от нас уходит вокалист»
3 окт 2020
:
Вокалист FEAR FACTORY критикует за маски
30 сен 2020
:
Гитарист FEAR FACTORY: «Мы с Burton'ом не разговаривали»
29 сен 2020
:
BURTON C. BELL покинул FEAR FACTORY
25 сен 2020
:
Репортаж из студии FEAR FACTORY
16 сен 2020
:
Гитарист FEAR FACTORY: «Откуда столько драмы?»
16 сен 2020
:
BURTON C. BELL дистанцировался от нового альбома FEAR FACTORY?
16 сен 2020
:
FEAR FACTORY начали сбор средств на альбом
31 июл 2020
:
Гитарист FEAR FACTORY: «Моя игра никак не связана с PANTERA»
18 июн 2020
:
Гитарист FEAR FACTORY — о занятиях на карантине
5 июн 2020
:
DINO CAZARES о перспективах FEAR FACTORY
5 май 2020
:
Вокалист FEAR FACTORY в карантинном видео SKUMLOVE
9 апр 2020
:
Гитарист FEAR FACTORY обучает риффам
3 фев 2020
:
Гитарист FEAR FACTORY о планах на 2020 год
27 янв 2020
:
DINO CAZARES исполняет FEAR FACTORY
17 апр 2019
:
Гитарист FEAR FACTORY: «Мне нечего сказать про новый альбом»
11 фев 2019
:
BURTON C. BELL рассказал о новом альбоме FEAR FACTORY
6 дек 2018
:
FEAR FACTORY завершили запись
26 июл 2018
:
Гитарист FEAR FACTORY и фронтмен DIE KRUPPS основали DIEKLUTE
16 сен 2016
:
Вокалист FEAR FACTORY: «Американская политика — просто катастрофа»
31 авг 2016
:
Гитарист FEAR FACTORY о тех, кто вдохновил его на занятие музыкой
27 авг 2016
:
Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY
23 авг 2016
:
Вокалист FEAR FACTORY: «Политика — просто шутка»
23 авг 2016
:
FEAR FACTORY о летних гастролях
22 авг 2016
:
Гитарист FEAR FACTORY: «Играть сидя было довольно необычно»
16 авг 2016
:
FEAR FACTORY планируют целиком исполнять "Obsolete"
16 июн 2016
:
Гитарист FEAR FACTORY сел: видео
7 июн 2016
:
Гитарист FEAR FACTORY присядет на четыре концерта
5 июн 2016
:
Вокалист FEAR FACTORY о последнем альбоме: "Мы хотели как лучше..."
16 май 2016
:
DINO CAZARES рассказал, как FEAR FACTORY создали своё уникальное звучание
13 апр 2016
:
Новое видео FEAR FACTORY
30 мар 2016
:
Видео с выступления FEAR FACTORY
23 мар 2016
:
Гитарист FEAR FACTORY: «У нас по-прежнему есть страсть!»
9 мар 2016
:
Гитарист FEAR FACTORY: "Если выберут Трампа, я уеду в Австралию"
7 мар 2016
:
Профессиональное видео с выступления FEAR FACTORY
9 янв 2016
:
Видео с выступления FEAR FACTORY
6 янв 2016
:
Новый эпизод от FEAR FACTORY
24 дек 2015
:
Вокалист FEAR FACTORY о событиях в Париже
17 дек 2015
:
Гитарист FEAR FACTORY об аварии
7 дек 2015
:
Новый эпизод от FEAR FACTORY
30 ноя 2015
:
FEAR FACTORY об аварии
25 ноя 2015
:
FEAR FACTORY попали в аварию
25 ноя 2015
:
FEAR FACTORY почтили память погибших в Париже
22 ноя 2015
:
Видео с выступления FEAR FACTORY
13 ноя 2015
:
Вокалист FEAR FACTORY: «Музыкантам просто не выжить»
11 ноя 2015
:
FEAR FACTORY празднуют юбилей
9 ноя 2015
:
Видео с выступления FEAR FACTORY
6 ноя 2015
:
Вокалист FEAR FACTORY: "Промоутерам в США не интересен юбилейный тур"
5 ноя 2015
:
В автобусе с FEAR FACTORY
12 окт 2015
:
Вокалист FEAR FACTORY: «Pandora и Spotify выходят сухими из воды»
17 сен 2015
:
Гитарист FEAR FACTORY признал себя "жирдяем"
26 авг 2015
:
Видео с текстом от FEAR FACTORY
7 авг 2015
:
Новое видео FEAR FACTORY
30 июл 2015
:
Гитарист FEAR FACTORY о словах одного из организаторов фестиваля Mayhem
24 июл 2015
:
Новая песня FEAR FACTORY
23 июл 2015
:
Бывший глава A&R Roadrunner об "Demanufacture" FEAR FACTORY
21 июл 2015
:
FEAR FACTORY хотели сконцентрироваться на грувовых моментах
14 июл 2015
:
Официальное видео с выступления FEAR FACTORY
12 июл 2015
:
Видео с выступления FEAR FACTORY
11 июл 2015
:
Видео с текстом от FEAR FACTORY
7 июл 2015
:
FEAR FACTORY отметят юбилей 'Demanufacture'
24 июн 2015
:
FEAR FACTORY отыграли первое шоу с TONY CAMPOS
22 июн 2015
:
FEAR FACTORY отыграли первое шоу с TONY CAMPOS
17 июн 2015
:
Видео с текстом от FEAR FACTORY
12 июн 2015
:
Трейлер нового альбома FEAR FACTORY
28 май 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома FEAR FACTORY
26 май 2015
:
Барабанщик JOURNEY на новом альбоме FEAR FACTORY
23 май 2015
:
Новый альбом FEAR FACTORY выйдет в августе
5 май 2015
:
MATT DEVRIES: «Почему я ушёл из FEAR FACTORY»
2 май 2015
:
Бывший басист STATIC-X ушел из SOULFLY в FEAR FACTORY
26 мар 2015
:
FEAR FACTORY завершают запись вокала
3 мар 2015
:
Видео полного выступления FEAR FACTORY
24 янв 2015
:
Видео с выступления FEAR FACTORY
24 янв 2015
:
Вокалист FEAR FACTORY о грядущем альбоме: "Это тот саунд, которого всегда жаждут наши поклонники"
20 янв 2015
:
FEAR FACTORY почти завершили работу над новым альбомом
3 дек 2014
:
Видео с выступления FEAR FACTORY
21 ноя 2014
:
FEAR FACTORY отказались от европейского тура ради альбома
11 ноя 2014
:
FEAR FACTORY приступили к записи
13 сен 2014
:
FEAR FACTORY на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT
20 янв 2014
:
Видео с выступления FEAR FACTORY
24 дек 2013
:
Видео с выступления FEAR FACTORY
19 дек 2013
:
Видео с выступления FEAR FACTORY
28 авг 2013
:
FEAR FACTORY. Видео-приглашение на московский концерт
7 июл 2013
:
Видео полного концерта FEAR FACTORY
6 июл 2013
:
FEAR FACTORY открыли новый тур
7 май 2013
:
FEAR FACTORY выпустят новый альбом в 2014
21 апр 2013
:
Вокалист FEAR FACTORY исполняет кавер-версию
2 дек 2012
:
Видео с выступления FEAR FACTORY
23 окт 2012
:
Новое видео FEAR FACTORY
5 сен 2012
:
Вокалист FEAR FACTORY: "Большой брат не дремлет и силен как никогда!"
17 авг 2012
:
Тур по туровому автобусу FEAR FACTORY
29 июн 2012
:
Гитарист FEAR FACTORY рассказал, почему группа использовала драм-машину для записи альбома “The Industrialist”
16 июн 2012
:
Видео с выступления FEAR FACTORY
4 июн 2012
:
Новый альбом FEAR FACTORY доступен для прослушивания
31 май 2012
:
Превью нового альбома FEAR FACTORY
28 май 2012
:
Видео полного концерта FEAR FACTORY
20 май 2012
:
Семплы нового альбома FEAR FACTORY
6 май 2012
:
Видео с выступления FEAR FACTORY в Далласе
29 апр 2012
:
Бокс-сет от FEAR FACTORY
29 апр 2012
:
FEAR FACTORY выступили в новом составе
28 апр 2012
:
FEAR FACTORY выступили в новом составе
24 апр 2012
:
Новый сингл FEAR FACTORY
20 апр 2012
:
Ударник MALIGNANCY/SYSTEM DIVIDE поедет в тур с FEAR FACTORY
17 апр 2012
:
Трейлер нового альбома FEAR FACTORY
8 апр 2012
:
Фрагмент нового трека FEAR FACTORY
1 апр 2012
:
Byron Stroud о FEAR FACTORY: «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на людей, не уважающих тебя»
30 мар 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома FEAR FACTORY
22 фев 2012
:
FEAR FACTORY завершили сведение нового альбома
15 фев 2012
:
FEAR FACTORY представляют нового басиста
11 фев 2012
:
FEAR FACTORY завершили запись
25 янв 2012
:
Название нового альбома FEAR FACTORY
4 авг 2011
:
FEAR FACTORY начали работу над альбомом
15 июн 2011
:
Видео с выступления FEAR FACTORY
10 фев 2011
:
FEAR FACTORY намерены написать «полноценный концептуальный» альбом
30 янв 2011
:
Видео с выступления FEAR FACTORY на 70000 TONS OF METAL
6 авг 2010
:
Туровый автобус FEAR FACTORY сгорел
17 июл 2010
:
Новое видео FEAR FACTORY
11 июн 2010
:
Новый бокс-сет от FEAR FACTORY
20 май 2010
:
FEAR FACTORY едва не попали в аварию
21 апр 2010
:
Новый сингл FEAR FACTORY
18 апр 2010
:
Исландский вулкан не остановит METALLICA и FEAR FACTORY!
3 фев 2010
:
Новое видео FEAR FACTORY
29 янв 2010
:
Новый альбом FEAR FACTORY доступен для прослушивания
7 янв 2010
:
Детали специального издания FEAR FACTORY
27 дек 2009
:
Новая песня FEAR FACTORY
28 ноя 2009
:
BURTON C. BELL разъясняет трек-лист нового альбома FEAR FACTORY
10 ноя 2009
:
Обложка нового альбома FEAR FACTORY
9 ноя 2009
:
Новая песня FEAR FACTORY
8 ноя 2009
:
FEAR FACTORY заключили соглашение с CANDLELIGHT RECORDS
17 окт 2009
:
Название нового альбома FEAR FACTORY
24 июл 2009
:
Новости от FEAR FACTORY
8 апр 2009
:
Оригинальные участники FEAR FACTORY объединились в новом проекте
14 июл 2008
:
Участник FEAR FACTORY решил пострелять...
4 апр 2008
:
Фронтмен FEAR FACTORY обсуждает сотрудничество с MINISTRY
28 дек 2007
:
Гитарист FEAR FACTORY готов продюсировать вашу группу
13 дек 2007
:
Доступна информация о дебютном альбоме вокалиста FEAR FACTORY
16 ноя 2007
:
Ударник Fear Factory сотрудничает c TINHORN
30 мар 2007
:
FEAR FACTORY приступили к работе над новым альбомом ремиксов; доступно аудио
13 дек 2006
:
FEAR FACTORY ушли с Liquid 8 Records
21 июл 2005
:
Новый трек FEAR FACTORY в сети
21 июл 2005
:
FEAR FACTORY выложили песни с нового альбома
16 июл 2005
:
FEAR FACTORY опубликовали фрагмент нового сингла
13 июл 2005
:
FEAR FACTORY определились с трек-листом
20 июн 2005
:
FEAR FACTORY определили трэк-лист для "Transgression"
10 июн 2005
:
FEAR FACTORY: видео с репетиции нового альбома
25 апр 2005
:
FEAR FACTORY собираются в студию
12 авг 2002
:
Fear Factory – возможен новый альбом!
сегодня
Новая песня
FEAR FACTORY
"Fuel Injected Suicide Machine", новая песня группы FEAR FACTORY, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Aggression Continuum", выходящего 18 июня на Nuclear Blast Records.
Трек-лист:
01. Recode
02. Disruptor
03. Aggression Continuum
04. Purity
05. Fuel Injected Suicide Machine
06. Collapse
07. Manufactured Hope
08. Cognitive Dissonance
09. Monolith
10. End Of Line
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+1
-1
(
2
)
father
14 май 2021, 23:41
Казарес бы хоть как-то пытался построение песен варьировать:)
Soror
14 май 2021, 23:55
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