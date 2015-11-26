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Fear Factory

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14 май 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY

13 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»

12 май 2021 : 		 DINO CAZARES исполняет новую песню FEAR FACTORY

7 май 2021 : 		 DINO CAZARES — о новом вокалисте FEAR FACTORY: «Хочу дать шанс новичку»

6 май 2021 : 		 Сказ о том, как гитарист FEAR FACTORY накормил лидера MEGADETH и попал впросак

29 апр 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сказал, что JAMES HETFIELD повлиял на его манеру игры

21 апр 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «К стойке нашёл талант!»

16 апр 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

16 апр 2021 : 		 Обложка нового альбома FEAR FACTORY

13 апр 2021 : 		 Премьера нового трека FEAR FACTORY состоится весной

1 апр 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY выйдет весной

22 янв 2021 : 		 В машину гитариста FEAR FACTORY стреляли

20 янв 2021 : 		 Скоро новый сингл FEAR FACTORY

11 янв 2021 : 		 BURTON C. BELL: «Мне не интересно работать с FEAR FACTORY»

26 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY представил педаль

18 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Пересмотрев "Demanufacture", я получил заряд для новых песен»

4 ноя 2020 : 		 30 лет FEAR FACTORY

3 ноя 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY заявил, что BURTON C. BELL больше не может петь вживую

21 окт 2020 : 		 Переиздание FEAR FACTORY выйдет с реальными ударными

19 окт 2020 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Жаль, что не отметили юбилей "Obsolete"»

10 окт 2020 : 		 BURTON C. BELL: «Хватит с меня FEAR FACTORY»

7 окт 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — об уходе вокалиста

7 окт 2020 : 		 DINO CAZARES: «Я из социальных сетей узнал, что от нас уходит вокалист»

3 окт 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY критикует за маски

30 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы с Burton'ом не разговаривали»

29 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL покинул FEAR FACTORY
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Новая песня FEAR FACTORY



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"Fuel Injected Suicide Machine", новая песня группы FEAR FACTORY, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Aggression Continuum", выходящего 18 июня на Nuclear Blast Records.

Трек-лист:

01. Recode

02. Disruptor

03. Aggression Continuum

04. Purity

05. Fuel Injected Suicide Machine

06. Collapse

07. Manufactured Hope

08. Cognitive Dissonance

09. Monolith

10. End Of Line

Listen To New FEAR FACTORY Song 'Fuel Injected Suicide Machine'





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


14 май 2021, 23:41		Казарес бы хоть как-то пытался построение песен варьировать:)

Soror


14 май 2021, 23:55		Клавиши классные.


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