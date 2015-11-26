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Fear Factory

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21 апр 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «К стойке нашёл талант!»

16 апр 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

16 апр 2021 : 		 Обложка нового альбома FEAR FACTORY

13 апр 2021 : 		 Премьера нового трека FEAR FACTORY состоится весной

1 апр 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY выйдет весной

22 янв 2021 : 		 В машину гитариста FEAR FACTORY стреляли

20 янв 2021 : 		 Скоро новый сингл FEAR FACTORY

11 янв 2021 : 		 BURTON C. BELL: «Мне не интересно работать с FEAR FACTORY»

26 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY представил педаль

18 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Пересмотрев "Demanufacture", я получил заряд для новых песен»

4 ноя 2020 : 		 30 лет FEAR FACTORY

3 ноя 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY заявил, что BURTON C. BELL больше не может петь вживую

21 окт 2020 : 		 Переиздание FEAR FACTORY выйдет с реальными ударными

19 окт 2020 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Жаль, что не отметили юбилей "Obsolete"»

10 окт 2020 : 		 BURTON C. BELL: «Хватит с меня FEAR FACTORY»

7 окт 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — об уходе вокалиста

7 окт 2020 : 		 DINO CAZARES: «Я из социальных сетей узнал, что от нас уходит вокалист»

3 окт 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY критикует за маски

30 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы с Burton'ом не разговаривали»

29 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL покинул FEAR FACTORY

25 сен 2020 : 		 Репортаж из студии FEAR FACTORY

16 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Откуда столько драмы?»

16 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL дистанцировался от нового альбома FEAR FACTORY?

16 сен 2020 : 		 FEAR FACTORY начали сбор средств на альбом

31 июл 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Моя игра никак не связана с PANTERA»

18 июн 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о занятиях на карантине
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Лидер FEAR FACTORY: «К стойке нашёл талант!»



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В рамках недавнего интервью с Temple Of Bleh лидер FEAR FACTORY Dino Cazares рассказал, кто займёт место у микрофонной стойки:

«Мы как раз решаем. Есть много людей, которые очень хорошие, правда хороши. Даже несколько барышень. И выбрать кандидата и правда будет непросто: "А примут ли фанаты? А вдруг нет?", и всё в таком духе. Я беспокоюсь на этот счёт, но в то же время я практически в том же положении, что и в начале карьеры, и я не боялся перемен. Я-то не боюсь перемен, но принимаю во внимание то, как всё воспримут поклонники. Я к тому, что я не строю все решения с позиции того, как это решение воспримут фанаты, потому что тогда я бы ничего не сделал и не решил, но определённо это очень важное решение. И кого бы я ни выбрал, я хотел бы, чтобы он был с нами долго, потому что у меня в планах ещё несколько записей до момента, когда я выйду на пенсию или что-то в таком духе. Это и правда огромной важности шаг. И того, кого менять, тоже задача непростая.

Я хочу вернуться к тем трекам на концертах, которые мы не играли. Не секрет, что у Burt'a проблемы с вокалом на шоу, и он не мог часть песен исполнять должным образом. Ну как "Linchpin", которую мы никогда не играли, а это наш хит. И я хочу найти того, кто сможет петь эту песню, чтобы у нас была возможность играть эту тему каждый вечер. Я хочу иметь возможность дать людям хиты — то, за что они платят деньги».

DINO CAZARES Is Days Away From Deciding On New Singer For FEAR FACTORY:











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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Jok3r


21 апр 2021, 14:12		Все-таки пнул Бертона)

gravitgroove


21 апр 2021, 14:40		Да жадный ацтек же! В коpень зpит: мало кто пpимет FF, если чистый вокал будет сильно отличаться от тембpа Белла. Мне вот плевать, как они на концеpтах звучат, они не Pantera и не Sepultura 90-х, что бы их живьем слушать. Дино сам как неpяха на концеpтах исполняет - один пеpдеж и скpежет - небо и земля в сpавнении с студийной записью.

father


21 апр 2021, 15:42		Да как-то без Бэлла и не хочется знать, кто там будет петь. Arkaea и Divine Heresy показали, что как бы Бэлл ни проседал в вокале, его харизма это ключевой компонент звучания группы.


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