сегодня



Лидер FEAR FACTORY : «К стойке нашёл талант!»



В рамках недавнего интервью с Temple Of Bleh лидер FEAR FACTORY Dino Cazares рассказал, кто займёт место у микрофонной стойки:



«Мы как раз решаем. Есть много людей, которые очень хорошие, правда хороши. Даже несколько барышень. И выбрать кандидата и правда будет непросто: "А примут ли фанаты? А вдруг нет?", и всё в таком духе. Я беспокоюсь на этот счёт, но в то же время я практически в том же положении, что и в начале карьеры, и я не боялся перемен. Я-то не боюсь перемен, но принимаю во внимание то, как всё воспримут поклонники. Я к тому, что я не строю все решения с позиции того, как это решение воспримут фанаты, потому что тогда я бы ничего не сделал и не решил, но определённо это очень важное решение. И кого бы я ни выбрал, я хотел бы, чтобы он был с нами долго, потому что у меня в планах ещё несколько записей до момента, когда я выйду на пенсию или что-то в таком духе. Это и правда огромной важности шаг. И того, кого менять, тоже задача непростая.



Я хочу вернуться к тем трекам на концертах, которые мы не играли. Не секрет, что у Burt'a проблемы с вокалом на шоу, и он не мог часть песен исполнять должным образом. Ну как "Linchpin", которую мы никогда не играли, а это наш хит. И я хочу найти того, кто сможет петь эту песню, чтобы у нас была возможность играть эту тему каждый вечер. Я хочу иметь возможность дать людям хиты — то, за что они платят деньги».







</div>





</div>





</div>





+3 -0



( 3 ) просмотров: 843

